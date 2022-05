Le Sytral a annoncé ce mardi 10 mai l'abandon du projet de téléphérique. "Nous sommes fiers d’avoir bataillé, arguments contre-arguments, pour préserver notre ville d’une telle infrastructure", réagit Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès- Lyon.

Elle a été en première ligne de la fronde. La première opposante. Véronique Sarselli, maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon, réagit ce mardi à l'abandon du projet de téléphérique entre Francheville et Lyon, qui devait survoler Sainte-Foy. "Nous sommes fiers d’avoir bataillé, arguments contre-arguments, pour préserver notre ville d’une telle infrastructure. Il était proposé des dizaines de pylônes de la hauteur de la basilique de Fourvière, sans jamais identifier un intérêt public local. Cette fin était inéluctable. Si le SYTRAL ne le stoppait pas aujourd’hui, il se serait heurté à une somme dantesque de contentieux et à une opposition toujours plus déterminée", explique-t-elle.

Lire aussi : Après des mois de polémiques, le projet de téléphérique de Lyon abandonné

Un projet annoncé par l'exécutif écologiste du Sytral et de la Métropole de Lyon en décembre 2020. Il est finalement abandonné un an et demi après, après de nombreuses polémiques.

"Que d'argent public gaspillé, que de temps perdu"

"Que d’argent public gaspillé, que de temps perdu pour les mobilités avant d’arriver à cette conclusion. Le SYTRAL n’avait pourtant qu’à relire ses études de 2019. Elles concluaient déjà à l’inadaptation de ce transport sur l’Ouest et la nécessité absolue de l’acceptabilité des populations et des communes en amont d’un projet de transport en commun", poursuit Véronique Sarselli.

Lyon Cap' vous annonçait l'abandon de ce projet depuis le mois de janvier 2022. Un projet brinquebalant depuis des mois, depuis son annonce par le Sytral en décembre 2020, et très largement rejeté par les populations de Sainte-Foy-lès-Lyon et de La Mulatière lors de référendums consultatifs fin novembre 2021. A Sainte-Foy, 96,2 % des Fidésiens ont vote "contre" le projet lors d'un référendum (avec une participation de 43 %). 6352 Fidésiens ont voté contre ce projet, 252 seulement pour. A La Mulatière, le résultat est également clair et net. 94,2 % de "non" au téléphérique (avec une participation de 30%).

Aussi, en coulisses, nombre d'élus écologistes n'y croyaient plus. Le Sytral était complètement dans l'impasse dans ce dossier.

"Les vives oppositions qui ont opposé Monsieur Bernard et moi-même ne devraient jamais interdire d’échanger et de travailler ensemble"

"Au-delà du refus unanime des villes, des associations et des habitants, ce téléphérique aura eu l’avantage de mettre en lumière les méthodes de la Métropole et du SYTRAL. Le téléphérique fut malheureusement un exemple du rapport de force que doivent parfois initier les communes pour enfin être entendues", souligne Véronique Sarselli, concluant sur le fait que "les vives oppositions qui ont opposé Monsieur Bernard et moi-même ne devraient jamais interdire d’échanger et de travailler ensemble. Monsieur le Président sait que je souhaite le voir à ce sujet. Je ne doute pas qu’à la lumière de cet abandon, Monsieur Bernard et moi-même allons vers une autre façon de travailler".

---

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez en intégralité le débat d'une heure organisé par Lyon Capitale fin novembre 2021 sur ce projet de téléphérique entre Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, opposée au projet, et Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président du Sytral et de la Métropole de Lyon, qui pilote ce projet au Sytral.