Téléphérique entre Francheville et Lyon : déjà une pétition contre le projet, de nombreux recours attendus

Il n'a pas fini de faire débat, ce projet de téléphérique. Dans le plan de mandat dévoilé par le Sytral, il est prévu, pour fin 2025, la réalisation et aussi la mise en service de la première ligne de « transport par câble » dans la Métropole de Lyon, entre Francheville et Lyon, en passant notamment par Sainte-Foy-lès-Lyon. Une pétition contre le projet vient de voir le jour.

Dans un long article (à retrouver ici), Lyon Capitale vous détaillait le projet de téléphérique avec mise en service prévue fin 2025 entre Francheville et Lyon, en passant notamment par Sainte-Foy-lès-Lyon. Un projet porté par le Sytral. Un projet de téléphérique qui soulève de nombreuses questions. Et déjà de vives passions (lire ici).

A Sainte-Foy-lès-Lyon, notamment, le projet fait débat. Et le mot est faible. Une pétition contre le projet a été lancée il y a quelques jours (voir ici). Elle est coordonnée par Alain Bavozet, aujourd'hui retraité, élu pendant 25 ans à Sainte-Foy-lès-Lyon. Lors des deux derniers mandats, il était adjoint au cadre de vie et de proximité, chargé notamment de la voirie, des espaces verts, des déplacements et des transports.

"Ce projet est une aberration, une monstruosité"

Selon le coordinateur de la pétition, 1000 signatures ont déjà été enregistrées. "Ce projet est une aberration, une monstruosité. C'est un projet qui tombe du ciel. Il n'y a aucune concertation. Un projet en plus destructeur pour l'environnement. On est dans le coeur du patrimoine vert, du balcon vert de la Métropole, et on veut nous faire passer là-dessus des cabines pour survoler 1300 maisons dont 300 concernées par l'approche immédiate du téléphérique (gare ou pylônes notamment)", nous explique-t-il.

"Il faudra faire des actions, on se prépare à çà"

Quid de la suite désormais ? Que comptent-ils faire après la pétition ? "On a bien conscience d'avoir en face de nous des gens extrêmement bien déterminés, et surtout déterminés à ne pas écouter les oppositions et les critiques. Déjà, on commence par se mobiliser, par s'organiser, notamment sur le plan juridique. Il faudra vraisemblablement passer par les tribunaux administratifs et autres. Le projet n'est en plus pas présenté de façon honnête, notamment sur le coût, sur le nombre de voyageurs visés", poursuit Monsieur Bavozet.

L'ancien élu se défend également de toute pétition lancée à but politique. "Ce n'est pas parce que c'est un projet de la gauche. Si c'était de la droite, ça serait pareil. Tout projet de transport par câble au-dessus d'une zone aussi dense que l'ouest lyonnais est tout strictement inenvisageable. On va aller jusqu'au retrait. Devant le conseil d'Etat si nécessaire. Il faudra faire des actions. On se prépare à ça", conclut l'opposant.

