Spécialisée dans les technologies industrielles de pointe, l'entreprise Faactopi s'installe sur le site d'USIN Lyon Parilly pour y implanter son usine pilote.

Le site industriel USIN Lyon Parilly poursuit son développement et accueille l'usine pilote de Faactopi. Fondée en 2022, cette deeptech lyonnaise développe des technologies de pointe dans le "manufacturing as a service". Il s'agit d'un modèle d’usine pilotée par logiciel et capable d’adapter rapidement les capacités de production aux besoins des industriels. Et cela selon l’évolution des produits, des volumes ou des contraintes d’approvisionnement. "Construire une nouvelle génération d’usines demande bien plus qu’un bâtiment : cela nécessite un écosystème capable d’accompagner l’innovation et la croissance", explique Saadia Ajana, présidente et cofondatrice de Faactopi, dans un communiqué.

Lire aussi : Loire : Carlesimo, repreneur en série de fonderies, mise désormais sur le verre de Duralex

Dix millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2028

L’entreprise disposera de 1 200 mètres carrés au sein du bâtiment 1 d’USIN Lyon Parilly, dont la livraison est prévue en octobre 2026. Cet espace accueillera le siège de sa ligne de production et accompagnera sa montée en puissance. La société poursuit en effet le développement de sa plateforme AARMS (Adaptive Advanced Reconfigurable Manufacturing System). Cette technologie permet de mettre en place des systèmes de production flexibles pour de nombreux secteurs. Cela concerne notamment la robotique, le spatial, la mobilité ou encore les objets connectés.

Une récente levée de fonds de trois millions d’euros doit d'ailleurs permettre à Faactopi de renforcer ses capacités industrielles et d’accompagner ses clients européens. Aujourd’hui composée de dix-sept salariés, l'entreprise prévoit d’atteindre vingt-cinq collaborateurs d’ici fin 2026 et vise dix millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2028.

Implantée sur plus de dix hectares, USIN Lyon Parilly, quant à elle, vise à terme plus de 42 000 mètres carrés de surfaces industrielles et tertiaires. Le site mise sur des bâtiments modulables pour permettre aux industriels de faire évoluer progressivement leurs capacités de production.

Lire aussi : DPD France agrandit sa présence dans la Drôme avec une nouvelle plateforme