Un utilitaire Mercedes prend feu lors d'une révision près de Lyon

Le véhicule a pris feu tandis que l'employé d'un garage de Cercié, au Nord de Lyon, réalisait un essai sur route pour régénérer le filtre à particules.

Un utilitaire en révision a été ravagé par les flammes mardi 21 juillet vers 11 heures, à Cercié, dans le Rhône. L'employé du garage automobile, situé route des Crus, effectuait alors un trajet à régime moteur élevé pour nettoyer le filtre à particules, d'après nos confrères du Progrès. Une opération visant à éliminer les résidus de suie. Mais à un kilomètre de l'atelier, une épaisse fumée noire s'est dégagée du véhicule. Le conducteur l'a aussitôt immobilisé pour se mettre en sécurité. Les secours n’ont déclaré aucun blessé.

Malgré une intervention rapide du gérant du garage, muni d'extincteurs, l'utilitaire s'est embrasé. Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre, évitant sa propagation à un ancien four à pain voisin. Le feu a toutefois en partie atteint la façade du bâtiment. Une expertise doit déterminer l'origine précise de l'incendie.

Lire aussi : Un incendie près de Lyon Saint-Exupéry a perturbé le trafic aérien