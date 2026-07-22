Loïc Morais Pereira est le nouveau directeur général du groupe de magasins bio L’Eau Vive (Crédit : DR)

Début juillet, la société L’Eau Vive a choisi Loïc Morais Pereira en tant que nouveau directeur général. Il a rejoint, en janvier 2025, l’enseigne de magasins alimentaires bio.

La société L’Eau Vive, basée à Brié-et-Angonnes en Isère, a tranché. Loïc Morais Pereira a endossé le rôle de directeur général depuis le début du mois de juillet 2026.

Une expérience de 17 ans au Groupe Casino

Diplômé d’une licence professionnelle à l’IUT2 de Grenoble, sa carrière a débuté au groupe Casino pour lequel il a contribué pendant dix-sept longues années. Au gré de ses expériences, Loïc Morais Pereira a gagné en grade et donc en responsabilité d’équipes. De manager, il est devenu d’abord directeur adjoint, puis directeur en supermarché, pour obtenir une promotion en tant que directeur de l’ensemble des supermarchés de Provence où il devait piloter vingt-et-un magasins dans la région. Ce dernier poste l’a mené tout droit vers celui de directeur des vingt supermarchés du bassin alpin toujours du groupe Casino.

Mais c’est en janvier 2025 qu’il a dit adieu au groupe historique de supermarchés, aujourd’hui en difficultés économiques, pour entrer au cœur des opérations nationales de L’Eau Vive. Après une succession de plusieurs fonctions pendant dix-huit mois : responsable national du réseau, directeur national réseau et développement puis directeur des opérations, il atteint le summum hiérarchique en devenant directeur général en juillet 2026.

“Aujourd'hui, Directeur général de L'Eau Vive, avec la conviction profonde que l'exigence sur les résultats et la bienveillance dans les relations se nourrissent l'une et l'autre”, a-t-il déclaré sur son compte Linkedin à l’annonce de sa nomination.

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L’Eau Vive : leader de la distribution agroalimentaire bio

Né dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe a ouvert son premier magasin à Grenoble en 1979. Plus de quarante-cinq ans plus tard, son réseau comptabilise 280 employés et vingt-neuf magasins dont sept affiliés, en majorité en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce qu’ils vendent ? Du bio, rien que du bio. Avec une priorité quant au bien-être et à la santé des individus, l’accent est mis pour proposer une consommation écoresponsable avec des produits nutritionnels, locaux et sans déchets grâce au vrac, des fruits et légumes de saison mais aussi des rayons bien-être.

L’Eau Vive a tenu à préciser que Christine Jacquier conservait la présidence de l’entreprise et l’ensemble de ses mandats sociaux.