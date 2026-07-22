Actualité
Escroquée, la septuagénaire a remis ses bijoux de famille et des pièces d’or. © Gao Vang-Pixabay

Escroquerie à Villeurbanne : une septuagénaire dépouillée de ses bijoux par un faux brigadier

  • par Amaury Perrin

    • Le 4 juin dernier, un homme qui se fait appeler le "brigadier Merlin" a pris pour cible une villeurbannaise de 78 ans, la convaincant de lui remettre des bijoux et pièces d'or gardées dans un coffre de la Société Générale.

    Une septuagénaire a été victime d'une escroquerie rondement menée jeudi 4 juin, en début d'après-midi, d'après Le Progrès. Se présentant comme "le brigadier Merlin", un homme l'a appelée en se disant missionné par la Société Générale pour surveiller une tentative de cambriolage de coffres dans son agence de l'avenue Roger Salengro, à Villeurbanne.

    Une affaire d'escroquerie de plus sur une liste déjà longue

    "Il n'arrêtait pas de parler, il me pressait". Sous pression, la victime s'est rendue à la banque pour vider son coffre, avec comme consigne de "ne rien dire à personne". Un individu posté à proximité se fait passer pour un agent en civil et semble la surveiller. Il lui fait même signe de s'exécuter, ce que la septuagénaire fait sans se poser de questions. Le "brigadier Merlin" la rappelle après coup pour lui préciser qu'un autre agent viendra récupérer ses biens à son domicile pour les mettre à l'abris au commissariat du 8e arrondissement de Lyon. Peu de temps après être rentrée chez elle, la victime entend l'interphone sonner. Un homme lui demande un code fourni plus tôt par le brigadier, elle lui tend le sac contenant ses biens, puis il disparait.

    Au lendemain de cette escroquerie, la femme se questionne et se rend au commissariat de Villeurbanne où elle porte plainte. Un policier lui indique alors que de nombreux dossiers similaires sont en cours. "Je ne me fais pas d'illusions, je sais que je ne retrouverai jamais mes effets personnels", regrette la victime. Cette affaire vient ainsi s'ajouter à la longue liste des escroqueries survenues dans la région lyonnaise.

    Lire aussi : Lyon : un homme blessé par un coup de couteau après une rixe dans le quartier de La Duchère

    à lire également
    Caluire : 200 personnes évacuées après un important feu de toiture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Caluire : 200 personnes évacuées après un important feu de toiture 15:54
    Arnaud Mizzon met fin à Filmoramax, le festival international du court-métrage de Lyon 15:37
    Laura Chaubard lorsqu'elle était directrice générale de l'Ecole polytechnique Ingénieure générale de l’armement. ©Ecole polytechnique / Institut Polytechnique de Paris / J.Barande
    Haute-Savoie : Laura Chaubard nommée à la tête du pôle Défense, Sécurité et Spatial de Sopra Steria 15:00
    Escroquerie à Villeurbanne : une septuagénaire dépouillée de ses bijoux par un faux brigadier 14:55
    mairie de villeurbanne
    Cinéma en plein air, Nuit des étoiles… les rendez-vous de la semaine prochaine à Villeurbanne 14:10
    d'heure en heure
    Vue Nord du futur lot 1
    Technologies de pointe : Faactopi s'installe sur le site industriel d'USIN Lyon Parilly 13:35
    Incident radiologique aux HCL : un soignant contaminé lors d'une manipulation 12:51
    Kalashnikov - AK47
    Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés 12:05
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un utilitaire Mercedes prend feu lors d'une révision près de Lyon 12:00
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Lyon : les HCL alertent sur l'explosion des accidents de trottinette électrique 11:27
    Loïc Morais Pereira nommé directeur général des magasins bio L’Eau Vive 11:19
    Loire : Carlesimo, repreneur en série de fonderies, mise désormais sur le verre de Duralex 11:15
    Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne par le nouveau conseil municipal
    "Une très bonne nouvelle" : le maire de Villeurbanne se félicite du déblocage des subventions gelées par le ministère de la Culture 10:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut