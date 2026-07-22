Le 4 juin dernier, un homme qui se fait appeler le "brigadier Merlin" a pris pour cible une villeurbannaise de 78 ans, la convaincant de lui remettre des bijoux et pièces d'or gardées dans un coffre de la Société Générale.

Une septuagénaire a été victime d'une escroquerie rondement menée jeudi 4 juin, en début d'après-midi, d'après Le Progrès. Se présentant comme "le brigadier Merlin", un homme l'a appelée en se disant missionné par la Société Générale pour surveiller une tentative de cambriolage de coffres dans son agence de l'avenue Roger Salengro, à Villeurbanne.

Une affaire d'escroquerie de plus sur une liste déjà longue

"Il n'arrêtait pas de parler, il me pressait". Sous pression, la victime s'est rendue à la banque pour vider son coffre, avec comme consigne de "ne rien dire à personne". Un individu posté à proximité se fait passer pour un agent en civil et semble la surveiller. Il lui fait même signe de s'exécuter, ce que la septuagénaire fait sans se poser de questions. Le "brigadier Merlin" la rappelle après coup pour lui préciser qu'un autre agent viendra récupérer ses biens à son domicile pour les mettre à l'abris au commissariat du 8e arrondissement de Lyon. Peu de temps après être rentrée chez elle, la victime entend l'interphone sonner. Un homme lui demande un code fourni plus tôt par le brigadier, elle lui tend le sac contenant ses biens, puis il disparait.

Au lendemain de cette escroquerie, la femme se questionne et se rend au commissariat de Villeurbanne où elle porte plainte. Un policier lui indique alors que de nombreux dossiers similaires sont en cours. "Je ne me fais pas d'illusions, je sais que je ne retrouverai jamais mes effets personnels", regrette la victime. Cette affaire vient ainsi s'ajouter à la longue liste des escroqueries survenues dans la région lyonnaise.

Lire aussi : Lyon : un homme blessé par un coup de couteau après une rixe dans le quartier de La Duchère



