Actualité
mairie de villeurbanne
Mairie de Villeurbanne. (Image d’illustration) @WilliamPham

Cinéma en plein air, Nuit des étoiles… les rendez-vous de la semaine prochaine à Villeurbanne

  • par La Rédaction

    • Balades, ateliers nature, séances de cinéma en plein air ou encore Nuit des étoiles : plusieurs animations gratuites ou à petits prix sont proposées à Villeurbanne du 27 juillet au 2 août.

    La Ville de Villeurbanne poursuit sa programmation estivale avec plusieurs rendez-vous ouverts au public du 27 juillet au 2 août. Mercredi 29 juillet, les enfants de 7 à 12 ans pourront partir à la découverte des œuvres d'art contemporain lors d'une balade urbaine organisée par l'Institut d'art contemporain, avant un atelier consacré à la création d'un herbier au parc de la Feyssine.

    Le soir, l'esplanade de l'Europe Jean-Monnet accueillera une projection gratuite du film d'animation Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki.

    Vendredi 31 juillet, le parc de la Commune-de-Paris sera le théâtre de la Nuit des étoiles, avec observations du ciel, ateliers et conférences dès 18 heures. La journée se conclura par une séance de cinéma en plein air avec Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton. Toutes les animations sont gratuites, à l'exception de la balade urbaine, proposée sur réservation.

    à lire également
    Vue Nord du futur lot 1
    Technologies de pointe : Faactopi s'installe sur le site industriel d'USIN Lyon Parilly

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    mairie de villeurbanne
    Cinéma en plein air, Nuit des étoiles… les rendez-vous de la semaine prochaine à Villeurbanne 14:10
    Vue Nord du futur lot 1
    Technologies de pointe : Faactopi s'installe sur le site industriel d'USIN Lyon Parilly 13:35
    Incident radiologique aux HCL : un soignant contaminé lors d'une manipulation 12:51
    Kalashnikov - AK47
    Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés 12:05
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un utilitaire Mercedes prend feu lors d'une révision près de Lyon 12:00
    d'heure en heure
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Lyon : les HCL alertent sur l'explosion des accidents de trottinette électrique 11:27
    Loïc Morais Pereira nommé directeur général des magasins bio L’Eau Vive 11:19
    Loire : Carlesimo, repreneur en série de fonderies, mise désormais sur le verre de Duralex 11:15
    Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne par le nouveau conseil municipal
    "Une très bonne nouvelle" : le maire de Villeurbanne se félicite du déblocage des subventions gelées par le ministère de la Culture 10:58
    Bison Futé voit rouge pour les départs en vacances ce weekend en Auvergne-Rhône-Alpes 10:25
    À Lyon, une spectaculaire éclipse solaire partielle sera visible le 12 août 09:45
    Un incendie près de Lyon Saint-Exupéry a perturbé le trafic aérien 09:09
    L'Opéra de Lyon soulagé après le déblocage des subventions gelées par l'État 08:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut