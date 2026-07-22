Cinéma en plein air, Nuit des étoiles… les rendez-vous de la semaine prochaine à Villeurbanne

Balades, ateliers nature, séances de cinéma en plein air ou encore Nuit des étoiles : plusieurs animations gratuites ou à petits prix sont proposées à Villeurbanne du 27 juillet au 2 août.

La Ville de Villeurbanne poursuit sa programmation estivale avec plusieurs rendez-vous ouverts au public du 27 juillet au 2 août. Mercredi 29 juillet, les enfants de 7 à 12 ans pourront partir à la découverte des œuvres d'art contemporain lors d'une balade urbaine organisée par l'Institut d'art contemporain, avant un atelier consacré à la création d'un herbier au parc de la Feyssine.

Le soir, l'esplanade de l'Europe Jean-Monnet accueillera une projection gratuite du film d'animation Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki.

Vendredi 31 juillet, le parc de la Commune-de-Paris sera le théâtre de la Nuit des étoiles, avec observations du ciel, ateliers et conférences dès 18 heures. La journée se conclura par une séance de cinéma en plein air avec Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton. Toutes les animations sont gratuites, à l'exception de la balade urbaine, proposée sur réservation.