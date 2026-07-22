À Lyon, une spectaculaire éclipse solaire partielle sera visible le 12 août

Le 12 août prochain, les Lyonnais pourront observer une éclipse solaire partielle exceptionnelle. Près de 94 % du soleil sera masqué au coucher du jour, un phénomène rare.

Le ciel lyonnais offrira un spectacle peu commun le mercredi 12 août. En fin de journée, une éclipse solaire partielle sera visible depuis la métropole, avec un maximum attendu vers 20 h 22. À cet instant, près de 94 % du disque solaire sera occulté par la Lune. Le soleil se trouvera toutefois très bas sur l'horizon ouest, à seulement quelques degrés d'altitude, ce qui nécessitera de disposer d'un horizon bien dégagé.

Même si l'éclipse sera totale dans une bande traversant notamment le nord de l'Espagne, les Lyonnais profiteront de l'une des plus fortes éclipses partielles observables en France depuis plusieurs décennies.

La soirée sera d'autant plus propice à l'observation du ciel que le pic des Perséides, la célèbre pluie d'étoiles filantes de l'été, est également attendu le 12 août, dans un ciel sans Lune après le coucher du Soleil. Un rendez-vous rare pour les amateurs d'astronomie.