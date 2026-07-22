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Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Incident radiologique aux HCL : un soignant contaminé lors d'une manipulation

  • par Vincent Guiraud

    • Un soignant des Hospices civils de Lyon a été contaminé lors de la manipulation d'un médicament radioactif. L'ASNR annonce une inspection du service concerné.

    L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) a classé au niveau 2 de l'échelle INES un incident survenu le 11 mai dernier au Groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon (HCL), à Bron. Un professionnel du service de médecine nucléaire a été contaminé lors de la manipulation d'un médicament radiopharmaceutique utilisé dans le traitement de certains cancers, après la rupture accidentelle du conditionnement d'un flacon.

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    Le soignant et les locaux ont été immédiatement décontaminés. Les analyses ont toutefois révélé un dépassement de la limite réglementaire annuelle d'exposition de la peau, sur une zone très localisée, entraînant une adaptation de son poste de travail.

    Des mesures correctives

    L'échelle INES (International Nuclear and Radiological Event Scale), utilisée pour classer les événements nucléaires et radiologiques de 0 à 7 selon leur gravité, situe ce type d'incident au niveau 2, correspondant à un "incident" sans conséquence pour le public mais impliquant un dépassement des limites d'exposition d'un travailleur.

    Les HCL ont revu leurs procédures de manipulation et leurs équipements de protection. L'ASNR indique qu'elle inspectera prochainement le service de médecine nucléaire afin de vérifier la mise en œuvre effective de ces mesures correctives.

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