Haute-Savoie : Laura Chaubard nommée à la tête du pôle Défense, Sécurité et Spatial de Sopra Steria

La polytechnicienne et ingénieure générale de l’armement Laura Chaubard a été nommée à la tête de la division Défense, Sécurité et Spatial du groupe Sopra Steria situé en Haute-Savoie.

Le 13 juillet dernier, l’entreprise Sopra Steria, spécialisée dans la transformation digitale à travers le conseil, le service et les solutions numériques, a nommé Laura Chaubard à la direction du vertical défense, sécurité et spatial.

Cette société basée en Haute-Savoie est "un acteur majeur de la Tech en Europe", ils interviennent dans 30 pays différents. En 2025, le groupe Sopra Steria avait réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros. Le pôle Défense, Sécurité et Spatial représentait 13% de ce chiffre d’affaires et réunit "les activités les plus stratégiques de Sopra Steria au service des armées, des États et des grandes infrastructures critiques", indique l’entreprise haut-savoyarde dans un communiqué de presse.

La nomination de Laura Chaubard entre donc dans la continuité d’une activité en pleine croissance et devient un choix essentiel pour les activités de cette entreprise. "L'Europe augmente ses dépenses de défense, de sécurité et d'accès à l'espace à un rythme inédit depuis trente ans, et affirme son ambition d’autonomie stratégique. Le choix des acteurs qui concevront et maintiendront les systèmes critiques et leur degré d'indépendance vis-à-vis des acteurs extra-européens, devient ainsi une question centrale pour la stratégie européenne", relate le communiqué de presse.

Cette division s’appuie sur de nombreuses acquisitions du groupe, comme celle de CS Group, ou plus récemment de Starion et Nexova. Ce pôle défense, sécurité et spatial « conçoit et intègre les systèmes critiques des armées, des services de sécurité, des acteurs du spatial et des grandes infrastructures sensibles : commandement, renseignement, cybersécurité, traitement souverain de la donnée, segments sol et applications spatiales ». C’est dans ces domaines-là qu’interviendra Laura Chaubard.

Laura Chaubard lorsqu'elle était directrice générale de l'Ecole polytechnique Ingénieure générale de l’armement. ©Ecole polytechnique / Institut Polytechnique de Paris / J.Barande

"Pendant vingt ans, j'ai servi la défense et l'innovation au sein de l'État"

Laura Chaubard, directrice du vertical Défense, Sécurité et Spatial du groupe Sopra Steria.

Cette nomination s’appuie sur le parcours riche en innovation et en défense de Laura Chaubard. Polytechnicienne, ingénieure de l’armement puis directrice générale de l’École polytechnique, après avoir passé vingt ans à travailler au service de l’État, elle maitrise désormais parfaitement les questions de défense, de sécurité et de spatial. Durant six années, elle a travaillé en tant que directrice générale de l’armement au profit du renseignement, où elle était experte du big data et de l’intelligence artificielle. Puis, elle a pris la tête du bureau des PME stratégiques avec pour missions "d’identifier et de soutenir" environs 600 PME françaises avec des intérêts pour la défense. Elle a également "piloté la préparation capacitaire de la loi de programmation militaire 2018-2022".

De 2017 à 2019, elle a exercé en tant que conseillère pour l’innovation et le numérique des Armées Florence Parly, où elle a porté "la création de l'Agence de l'innovation de défense, du fonds d'investissement Definvest, de la Direction générale du numérique et de la première feuille de route "Intelligence artificielle" du ministère des Armées", souligne le communiqué de presse. Le tout avant de devenir la toute première femme à diriger l’École polytechnique. Elle a également été décorée de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre national du Mérite.

Ces expériences cumulées et ses compétences acquises autour d’un parcours très riche dans le secteur de la défense ainsi que dans les innovations technologiques lui ont permis d’être nommée au poste de directrice du pôle défense, sécurité et spatial de Sopra Steria. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er septembre 2026.

"Pendant vingt ans, j'ai servi la défense et l'innovation au sein de l'État. Je rejoins Sopra Steria avec une conviction intacte : la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit avec des technologies maîtrisées, des équipes d'ingénieurs investies et des industriels capables de tenir leurs engagements dans la durée. Le groupe Sopra Steria réunit ces conditions et je suis ravie de le rejoindre pour contribuer à son développement sur les sujets de souveraineté", déclare Laura Chaubard, directrice du vertical Défense, Sécurité et Spatial du groupe Sopra Steria.

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