Agressions au couteau à Vaulx-en-Velin : le suspect déféré devant la justice

Le suspect de 26 ans, accusé d’avoir blessé deux femmes dans une aire de jeux, a été déféré ce jeudi. Le parquet retient un mobile discriminatoire et demande son placement en détention provisoire.

Les faits se sont produits mardi en début de soirée, aux abords d’une résidence de l’avenue Roger-Salengro à Vaulx-en-Velin. Deux femmes, âgées de 33 et 56 ans, ont été attaquées au couteau alors qu’elles se trouvaient avec des enfants dans une aire de jeux. L’agresseur, un ressortissant afghan sans domicile fixe, leur a infligé des coups de lame au niveau de la cuisse et de l’abdomen. Les blessures ont entraîné cinq et six jours d’incapacité totale de travail (ITT).

L’homme a tenté de prendre la fuite, mais a été intercepté par des jeunes du quartier près de la station de tramway Vaulx-en-Velin La Soie. Ils l’ont maîtrisé violemment avant l’intervention des agents TCL et de la police. Après un passage à l’hôpital, il a été placé en garde à vue, puis déféré au tribunal de Lyon ce jeudi selon nos confrères du Progrès.

Le parquet a retenu deux circonstances aggravantes : usage d’une arme et caractère discriminatoire de l’agression. Une expertise psychiatrique a été demandée et une mise en détention provisoire est requise contre l'accusé. En parallèle, une procédure de retrait de statut de réfugié a été engagée auprès de l’OFPRA.