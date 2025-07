Une fillette de sept ans perd la vie dans un accident sur l'A7 au sud de Lyon

(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Un dramatique accident, impliquant quatre voitures et un poids lourd, a eu lieu ce jeudi au sud de Lyon sur l'autoroute A7. Une fillette de 7 ans a perdu la vie.

Un enfant a été tué et six autres personnes ont été blessées, dont deux gravement, dans un accident entre quatre voitures et un poids lourd sur l'autoroute A7 en Isère, au sud de Lyon, au niveau de Chasse-sur-Rhône, a annoncé jeudi la préfecture.

L'accident, qui a eu lieu vers 18h jeudi dans le sens Marseille-Lyon, "a malheureusement coûté la vie à un enfant" et "deux personnes sont en urgence absolue, quatre autres en urgence relative", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le poids lourd transportait une grue

La victime est une fillette de 7 ans qui se trouvait dans un véhicule avec quatre autres personnes, qui ont été blessées, ont indiqué les pompiers de l'Isère à l'AFP sans pouvoir préciser les circonstances de l'accident. Le poids lourd impliqué transportait une grue de 48 tonnes, ont-ils ajouté.

La préfète de l'Isère Catherine Séguin "adresse ses pensées à la famille de la jeune victime, aux personnes blessées" et a appelé "l'ensemble des automobilistes à la plus grande vigilance en cette période estivale de forte circulation".