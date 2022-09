Lyon : pourquoi la hausse des tarifs Tcl devrait être plus forte en 2023 ? 

Sous l’effet de la crise de l’énergie et de l’inflation, l’augmentation du coût des tarifs TCL pourrait être supérieure aux années précédentes en 2023. Explications.

En 2023 le montant de la facture d’énergie du Sytral, l’autorité organisatrice des mobilités dans la Métropole de Lyon, devrait tout simplement exploser. Après avoir progressé d’environ 20 millions d’euros en 2022, l’augmentation devrait être de l’ordre "de 50 à 60 millions d’euros en 2023", prévient Jean-Charles Kohlhaas, le 1er vice-président du Sytral.

Une augmentation moins élevée que l'inflation de 6%

Cette flambée des prix de l’énergie et de la facture du Sytral à de quoi donner des sueurs froides aux usagers des TCL, qui doivent déjà débourser entre 23,30 € par mois pour les 11-17 ans, 25€ pour les étudiants, 66,40€ pour les 26-64 ans ou encore 33,20 € pour les plus de 60 ans, pour emprunter les bus, métros et tramways de la Métropole de Lyon. La solution la plus simple pour le Sytral serait en effet d’amortir cette hausse de sa facture en la répercutant sur le prix des tickets et les abonnements, leur coût suivant habituellement l’inflation.

"L’inflation est annoncée autour de 6%, mais on s voit mal augmenter les tarifs de 6% en 2023", Jean-Charles Kohlhaas, le 1er vice-président du Sytral

Une décision sur le sujet doit être arrêtée le 24 octobre prochain lors du prochain conseil d’administration du Sytral, mais pour le moment la tendance serait plutôt à une augmentation contrôlée, qui ne suivrait donc pas la hausse très forte de l’inflation annoncée autour de 6%. "On se voit mal augmenter les tarifs de 6% en 2023. On réfléchit à une augmentation qui sera sans doute au-dessus de l’augmentation habituelle autour de 1,5 à 1,7%, mais elle ne sera pas du tout au niveau de l’inflation actuelle", explique Jean-Charles Kohlhaas. Réponse dans les prochaines semaines.