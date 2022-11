Le bébé enlevé au CHU de Saint-Étienne retrouvé à Barcelone

Dans la Loire, le bébé de six mois qui avait été enlevé par ses parents vendredi 25 novembre au CHU de Saint-Étienne a été retrouvé à Barcelone.

L'enquête aura duré le temps d'un week-end. Le vendredi 25 novembre, une fillette de six mois confiée à l'aide sociale à l'enfance (ASE) avait été enlevée par ses parents au CHU de Saint-Étienne. Une opération menée conjointement entre les polices françaises et espagnoles, que relate Le Progrès, et qui a finalement permis de retrouver l'enfant à Barcelone dimanche soir.

"Des carences éducatives"

Au moment de son enlèvement, la jeune fille était en soin sous respirateur au sein du service pédiatrie du CHU de Saint-Etienne. "Cette fillette fait l’objet d’un placement provisoire d’un juge des enfants auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du fait de carences éducatives repérées dans sa famille", expliquait à l'AFP le procureur adjoint de la République de Saint- Etienne, André Merle. L'ASE avait ensuite décidé de confier la petite à l'hôpital en raison de son état de santé.

À la suite de l'opération de recherche, l'enfant a été hospitalisée en Espagne. À ce stade, ses parents d'origine syrienne, qui se trouvent eux aussi de l'autre côté des Pyrénées, n'ont pas été fixés sur leur sort après avoir soustrait leur enfant à la garde de l'ASE.