En raison de travaux d'aménagement, les lignes T3, T7 et le Rhône Express seront perturbées voire suspendues lors des soirées du 6, 7, 8 et 9 janvier prochains. Voici à quoi s'attendre.

Afin de permettre aux trois nouvelles stations de tramways des lignes T3 et T7 de voir le jour, des interruptions temporaires sont à prévoir. Les tramways ne circuleront plus dans certaines stations lors des soirées du 6, 7, 8 et 9 janvier prochains et des bus relais seront en service.

Perturbations à noter

De 20 h jusqu'à la fin du service, la ligne T3 circulera entre Part-Dieu et Vaulx-en-Velin la Soie en service partiel avec un tramway toutes les quinze minutes. Des bus relais permettront quant à eux de desservir les stations situées entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu ZI. A noter également, l'arrêt du bus relai de Décine Grand Large sera déplacé à l'arrêt Décines Esplanade.

Attention si vous souhaitez emprunter le chemin du T7, celui-ci sera entièrement suspendu dès 20 h, sans service de bus relai mis en place. Le dernier trajet complet en direction de l'OL Vallée se fera à 19h59, tandis que celui vers Vaulx-en-Velin La Soie se tiendra à 20h13.

Du côté du Rhône Express permettant de relier l'aéroport Saint-Exupéry à la ville de Lyon, plus aucun trajet ne sera réalisé après 20h. Il faudra donc monter à bord des bus relais qui relieront l'aéroport à Vaulx-en-Velin la Soie toutes les quinze minutes.

