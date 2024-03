En travaux depuis fin 2022, le restaurant Les Loges a été retiré du guide Michelin 2024 et perd donc son étoile. Impatient de pouvoir rouvrir, son chef, Anthony Bonnet, juge la décision légitime.

Soumis aux aléas des chantiers qui prennent parfois du retard, le restaurant lyonnais Les Loges fait les frais de ses travaux de rénovation lancés fin 2022. Fermé depuis cette période, l’établissement une étoile niché au coeur de la Cour des Loges, dans le Vieux-Lyon, vient d’être retiré du célèbre guide rouge qui fait chaque année la pluie et le beau temps dans le milieu de la gastronomie.

"Cette perte d’étoile est dans le respect totale de la décision du Guide" Anthony Bonnet, chef des Loges Tweet

"Je comprends tout à fait cette décision, on s’en doutait. C’est ce qui fait la légitimité du guide, ils notent par rapport à un contrôle et à une présence. Nous ne sommes pas présents aujourd’hui en tant que restaurant donc on ne peut pas être affichés sur des guides", explique Anthony Bonnet, le chef de l’établissement au lendemain de la décision prise par les responsables du guide Michelin.

En attendant la réouverture des Loges, Anthony Bonnet a tenu durant quelques mois en 2023 un restaurant éphémère au 32e étage de la tour du "Crayon".

Lire aussi : Le dîner gastronomique le plus attendu de Lyon, avec vue panoramique

Réouverture prévue en septembre 2024

Initialement prévue pour fin 2023, la réouverture des Loges devrait finalement se faire au mois de septembre 2024. Son chef, qui a tenu durant quelques mois en 2023 un restaurant éphémère au sommet de la tour Crayon de Lyon, attend avec une certaine impatience de pouvoir réinvestir son établissement du Vieux-Lyon pour "faire rayonner la ville de Lyon" et "réécrire l’histoire […] de ce lieu mythique qu’est la Cour des Loges".

"On a déjà beaucoup de demandes. On a envie que les Lyonnais reviennent nous voir et redécouvrent la Cour des Loges" Anthony Bonnet, chef des Loges Tweet

S’il reste discret pour le moment sur sa prochaine proposition culinaire, Anthony Bonnet assure vouloir "garder une gastronomie durable". "Je garde les mêmes valeurs, le respect des produits, des producteurs… On raconte une histoire qui est personnelle, une cuisine que j’aime", promet-il. Autrement dit, "une cuisine qui a du peps, du reflet, du relief. Ce qui correspond à l’image des Monts du Lyonnais et la cuisine que j’aime. Chaque bouchée doit être différente. On doit être complexe en goût, mais compris par tout le monde". "Rendez-vous cet automne pour découvrir la suite de l’histoire", lance comme une invitation Anthony Bonnet avec une certaine joie dans la voix. De quoi faire saliver d’avance.