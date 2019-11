T6 : le tracé à Villeurbanne discuté par les candidats aux municipales

Le nouveau tramway T6, qui circule depuis le 22 novembre de Lyon Debourg aux hôpitaux Est, doit être prolongé jusqu’au campus de la Doua. Mais le débat sur son itinéraire villeurbannais n’est pas clos, surtout à quelques mois des municipales.

Villeurbanne va enfin disposer d’une ligne de transport en commun structurante sur un axe nord-sud. Entre la ligne A du métro et le C3, la ville s’appuyait sur un réseau très horizontal. Le tramway T6 apportera une perpendiculaire bienvenue. Le tracé retenu par la mairie de Villeurbanne et le Sytral ne fait plus, en revanche, l’unanimité. Initialement, l’extension de cette ligne qui reliera les hôpitaux Est de Lyon à la Doua devait serpenter par l’avenue Henri-Barbusse. Un itinéraire que la plupart des candidats veulent amender, avec un consensus qui se dessine pour un passage par la rue Paul-Verlaine.

“L’avenue Barbusse est un lieu auquel les Villeurbannais sont très attachés. C’est un axe formidable du quotidien ou lors des grandes manifestations populaires. Le tramway dénaturerait l’avenue alors que je souhaite que l’on étudie sa piétonisation définitive”, pointe Cédric Van Styvendael. Les Insoumis présenteront, eux, un tracé radicalement différent. “En passant plus à l’est, par Flachet, le tramway pourrait desservir le quartier Perralière qui est très densément peuplé et n’est desservi que par une ligne de bus. En remontant plus au nord, le T6 pourrait aussi desservir le quartier des Buers. Le tracé qui passe par les Gratte-Ciel va renforcer la gentrification du centre-ville et faire monter les prix de l’immobilier”, regrette Laurent Legendre, candidat LFI dans la circonscription métropolitaine de Villeurbanne.

[Article publié dans Lyon Capitale n° 794 – Décembre 2019]