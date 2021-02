Sud de Lyon : corps retrouvé dans le Rhône il y a 5 jours à Vienne, l'homme toujours pas identifié

Le corps d'un homme a été retrouvé dimanche dernier dans le Rhône, à hauteur de Vienne (Isère) par des promeneurs. L'homme n'a toujours pas été identifié. La police recherche des informations et d'éventuels témoins.

D'après Le Progrès, les policiers recherchent des informations et d'éventuels témoins. L'homme découvert mesurait environ 1,67 m. Au moment de la découverte du corps, il était vêtu d'un bandana de couleur jaune noué autour du cou, d’un pull en jacquard de couleur bordeaux, d’un second pull beige avec une bande bordeaux entre deux bandes bleu marine sur la partie inférieure et d'un pantalon en jean bleu foncé de marque Tex, de taille 40, et d’une ceinture en cuir marron. Il avait également une prothèse dentaire complète supérieure.