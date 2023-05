Stromae annule tous ses concerts à Lyon

Le chanteur belge Stromae annule toutes les dates de sa tournée "Multitude" à Lyon.

Après avoir annulé ses trois concerts les 24, 25 et 26 mai à la Halle Tony Garnier de Lyon, le chanteur Belge Stromae annonce suspendre le reste de sa tournée dans les villes françaises, dont celle prévue le 26 octobre 2023 à Lyon.

Victime d'une dépression après son deuxième album en 2016, l'interprète de Formidable évoque dans son message, des problèmes de santé : "Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe, j'espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible. Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais."

Les fans qui avaient acheté un billet pour l'une des dates lyonnaises doivent se rapprocher de leur point de vente afin de se faire rembourser.