Il dégrade un immeuble et inflige un coup de tête aux policiers

Un homme a asséné un coup de tête à un policier alors qu'il venait d'être interpellé.

Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai à Saint-Etienne. Selon les informations de nos confrères du Progrès, des policiers sont appelés aux alentours de 5 h du matin, des riverains ayant vu un homme dégrader la porte de leur immeuble.

Insultes et coup de tête

Une fois sur place, les policiers ne trouvent pas l'individu. De nouveau appelés quelques minutes plus tard, ils tombent finalement sur l'homme de 29 ans, très alcoolisé. Alors qu'ils l'interpellent et le transportent jusqu'au commissariat, l'homme insulte les agents et inflige un violent coup de tête à l'un des agents.

Le mis en cause fera l’objet d’une convocation ultérieure en justice pour répondre de dégradations sur un bien privé, rébellion, outrages et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.