Deux nouvelles cours d'écoles seront végétalisées à Lyon

Le lancement des travaux de végétalisation de deux cours d'école de Lyon sera proposé ce jeudi 11 mai en conseil municipal.

Le lancement des travaux de végétalisation de deux nouvelles cours d'école devrait être acté en conseil municipal de Lyon ce jeudi 11 mai. Dans le cadre du programme "Cours nature" mené par la majorité écologiste sur le mandat, les élèves des écoles élémentaires Charles Péguy dans le 8e arrondissement et Lamartine dans le 2e arrondissement devrait voir leur cour se verdir.

Près de 850 000 € de travaux

L'objectif de Grégory Doucet et sa majorité, "favoriser le contact au quotidien avec la nature pour les enfants", "diversifier les usages et les pratiques en faisant des cours des espaces inclusifs et apaisés" et "participer au développement de la nature en ville et répondre aux enjeux du changement climatique".

Pour chacune de ces écoles, la cour est "très minérale et très chaude". Après concertation avec les enfants et le personnel de l'école, la Ville veut faire de ces lieux des espaces plus naturels et ombragés, "améliorant le confort de vie des usagers". A noter que l'école Lamartine bénéficiera d'une nouvelle clôture, financée par l'enveloppe sécurité anti-intrusion du budget. La cour sera également agrandie d'une centaine de mètres carrés en allant chercher de la place sur l'espace public.

Pour l'école Charles Péguy, le coût des travaux et aménagements est estimé à 487 000 €. Pour l'école Lamartine, le montant est de 360 000 €.