Lyon : Black Eyed Peas, Ckay, PNL, Orelsan et Stromae vont se produire en juin au stade de Gerland

Le LOU Rugby et Olympia Production ont annoncé, ce mardi, le lancement d'un festival de musique intitulé "Inversion Fest" qui aura lieu au stade de Gerland les 17 et 18 juin 2021. De nombreux artistes internationaux seront de la partie.

"Vous avez vu, on a une belle programmation, ça va être sympa. On disait qu'on était en crise mais il se passe de nombreuses choses sur ce lieu de vie." S'il n'a pas assisté à la conférence de presse, Olivier Ginon, le patron de GL Events et actionnaire majoritaire du LOU était d'humeur badine ce mardi matin. En effet, le LOU Rugby et Olympia Production ont annoncé, quelques minutes auparavant, le lancement d'un festival de musique intitulé "Inversion Fest" qui se tiendra au stade de Gerland les 17 et 18 juin 2021. Les organisateurs ont dévoilé les noms des artistes qui se produiront sur les deux scènes installées sur la pelouse synthétique de la mythique enceinte lyonnaise.

"Une belle programmation"

Black Eyed Peas, Ckay, PNL, Orelsan, Stromae, Oboy, SCH ont été choisis pour ambiancer les Lyonnais et les habitants de toute la région. "On a besoin de se retrouver, de faire la fête, a déclaré Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est partenaire de l'événement. On est très attaché à Gerland où l'on investit beaucoup. On a décidé de soutenir cet événement car il est de qualité avec la présence de stars mondiales et cela va faire rayonner fort le cœur de notre région."

Duel LOU - OL / Lyon - Décines

Olympia Production qui à l'origine s'était lié avec l'Olympique lyonnais pour le festival Felyn (lire ici) a finalement décidé de changer de crèmerie. "On a été contraint d'annuler à deux reprises ce festival en raison de la crise sanitaire, a rappelé Christophe Sabot, le président d'Olympia Production. De plus, le stade de Décines n'avait aucune disponibilité, dans cette même période, ils vont accueillir Indochine (le 26 juin)." Pour le président du LOU Rugby, Yann Roubert, la polémique n'a pas lieu d'être. "On est en concurrence avec personne, la place est ouverte et on travaille pour le LOU", a-t-il simplement fait savoir.

"Une réelle vie culturelle à Lyon"

En tout cas, Olympia Production a bien senti le coup car il avait à cœur de créer un festival dans la région lyonnaise. "Il y a une réelle vie culturelle à Lyon, a justifié Christophe Sabot. On voulait amener quelque chose de nouveau. Lyon est au centre de la France, c'est une région dynamique." Le festival "Inversion Fest" dont le reste de la programmation sera dévoilée d'ici le 15 décembre espère attirer chaque soir "30 000 personnes".

Les places dont les tarifs varient entre 35 et 99 euros seront en vente à partir de ce vendredi.