Lyon : Stromae donnera un concert à la Halle Tony Garnier en 2023

Le chanteur belge Stromae (Photo by TONY KARUMBA / AFP)

Les 24 et 25 mai 2023, Stromae sera en tournée à Lyon à la Halle Tony Garnier, pour interpréter son dernier album.

Sa performance au JT de TF1, où il a chanté ses idées noires et ses envies suicidaires, a surpris et bouleversé de nombreux Français. Le chanteur belge Stromae, en passe de sortir son nouvel album, prévoit un concert à la Halle Tony Garnier les mercredi 24 et jeudi 25 mai 2023. Après sept ans d'absence, l'artiste fait son retour avec son troisième album "Multitudes", qui sortira le 4 mars 2022.

L'album contiendra les deux premiers singles déjà dévoilés, Santé, sorti le 15 octobre et L'Enfer, paru le 9 janvier. Pour les Lyonnais les plus pressés de retrouver le chanteur, le festival lyonnais InVersion Fest accueillera également Stromae les 17 et 18 juin au Matmut stadium à Gerland.

Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez le 3114, écoute professionnelle et confidentielle, 24/24 et 7j/7. Appel gratuit.