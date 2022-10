Sport, science, musique...Ces talents qui font la fierté de Lyon

Lyon regorge de personnalités talentueuses, récompensées et reconnues à l'échelle nationale. Aperçu non exhaustif des Lyonnaises et Lyonnais qui font l'actu en octobre.

Le mois d'octobre est marqué par le succès de Lyonnaises et de Lyonnais, tous domaines confondus : recherche, musique, football...Leurs noms plus ou moins connus méritent un arrêt sur images.

Science : trois chercheuses récompensées

Le 12 octobre, à l'occasion du Prix Jeunes Talents Pour les Femmes et la Science France 2022, trois chercheuses lyonnaises ont été récompensées parmi 35 lauréates pour leurs travaux par la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'Unesco.

Mathilde His, post-doctorante au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC/OMS) à Lyon, cherche à relier les modes de vie à la prévention du cancer du sein Au sein de la branche Nutrition et métabolisme, elle travaille à identifier les habitudes de vies qui auraient un impact sur l’apparition de cancer du sein chez la femme.

Emma Risson, originaire de Villeurbanne, effectue quant à elle ses recherches au centre de recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL). Elle est récompensée pour ses recherches sur l'enrayement des rechutes métastatiques tardives des cancers du sein, et termine un doctorat réalisé entre le CRCL et le Mount Sinai Hospital de New York, sur la dormance du cancer du sein après traitement et ablation de la tumeur primaire.

Alice Malivert, doctorante au Laboratoire Reproduction et Développement des plantes de l'ENS Lyon, cherche à comprendre l'influence de l'environnement sur la croissance des plantes. Pour sa thèse en biophysique du développement végétal, la chercheuse s’intéresse à la façon dont les plantes perçoivent les contraintes mécaniques. Elle étudie le rôle d’une protéine dans l’intégrité mécanique des cellules végétales.

Cette année, 23 doctorantes et 12 post-doctorantes ont été sélectionnées en France parmi 660 candidatures éligibles par un jury d’excellence composé de 28 chercheurs de l’Académie des sciences.

Musique : la chanteuse Romane sort son premier album

Son titre Fantasy, dévoilé avant la sortie de son album, est une jolie claque. Originaire de Lyon, la chanteuse Romane, passée cet été par le festival lyonnais Woodstower, vient de sortir son nouvel album Ways of dreaming, accessible sur les plateformes d'écoute. Influencée par les grands noms de la pop, du rap et du reggae qu'elle écoute jeune, cette autodidacte affirmée à la voix de velours pioche dans les répertoires soul, RnB et hip hop pour en sortir des morceaux bien à elle, après avoir collaboré avec l'ex-chanteur Dan Black pour son morceau Fantasy, puis séduit la direction artistique du label Un plan simple avec son titre I know.

Elle prépare son prochain concert qui aura lieu à Paris le 15 février 2023.

Football : Karim Benzema remporte le Ballon d'or

Le footballeur originaire de Bron continue de faire rêver des millions de fans, après avoir emporté lundi 17 octobre le Ballon d'or 2022. Prochaine étape pour la star du ballon rond : le Mondial 2022 qui se jouera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. En attendant, à Bron, on lui prépare déjà une fresque géante, sur un immeuble de 12 étages visible depuis le périph'.

Côté sport toujours, le footballeur de l'OL Alexandre Lacazette est encensé ce week-end pour avoir marqué le but de la victoire samedi contre Montpellier, mettant ainsi fin à une série de défaites en Ligue 1.