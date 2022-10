Dans l'Ain, un propriétaire met le feu à sa maison

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie a ravagé le rez-de-chaussée d'une maison à Saint-Denis-lès-Bourg. Son propriétaire a été intoxiqué par les fumées.

L'incendie a été déclenché par le propriétaire de la maison située à Saint-Denis-lès-Bourg, dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 octobre, rapporte un article du Progrès. Les pompiers sont intervenus autour de minuit dans un quartier résidentiel rue des Vavres, et ont d'abord vu le garage ravagé par les flammes. Le propriétaire des lieux, un homme de 75 ans, aurait mis du temps avant d'accepter d'être évacué. Connu pour avoir des troubles psychiatriques, il a fini par reconnaître son intention volontaire de déclencher l'incendie. Intoxiqué par les fumées, il est aujourd'hui hospitalisé.

Au total, 35 pompiers ont été mobilisés durant deux heures et demi pour stopper la propagation du feu grâce à deux lances à incendie. Le garage et la voiture qui s'y trouvait ont complètement brûlé, le feu ayant circulé jusqu'à l'étage. Un arrêté municipal empêche l'accès à la maison en raison de son possible effondrement.