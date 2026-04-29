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Chapelle de l'Hôtel Dieu Lyon

Lyon : les travaux se terminent à la chapelle de l'Hôtel Dieu

  • par Loane Carpano

    • La dernière phase des travaux de la chapelle de l'Hôtel Dieu, comprenant la restauration du transept nord, est terminée.

    Depuis 2019, la chapelle de l'Hôtel Dieu est en rénovation. Après des premiers travaux entrepris sur les six chapelles latérales, le transept sud, les façades et les clochers, c'était au tour du transept nord d'être restauré. Après plusieurs années de travaux, la restauration du transept nord est enfin terminée.

    Ce dernier sera prochainement inauguré par les hospices civils de Lyon (HCL). Outre l’importante restauration du décor et des sculptures, plusieurs boiseries et la totalité des lustres ont été recréés pour redonner vie à l'édifice du XVIIe siècle.

    La chapelle de l’Hôtel-Dieu est un édifice d’influence baroque construit sous Louis XIII. Il est l’un des seuls édifices construits dans ce style à Lyon, avec la chapelle de la Sainte-Trinité du Lycée Ampère et Saint-Bruno des Chartreux. Cette chapelle hospitalière est accolée à l’ancien Hôpital, l'hôtel Dieu, désormais reconverti en centre commercial. Ouverte au public depuis 2018, la chapelle conserve sa vocation originelle d'accueil du public et de célébration religieuse.

    Lire aussi : À Lyon, la Chapelle de l’Hôtel-Dieu enfin inaugurée

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