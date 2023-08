Soupçonnés de pédocriminalité, deux ex-éducateurs isérois mis en examen

Après huit ans d’enquête, deux anciens éducateurs d'un IME de l'Isère ont été mis en examen pour "agression sexuelle sur mineur de 15 ans".

Classée au printemps 2016, avant de faire l’objet d’un non-lieu en 2020, puis d'un appel des familles demandant un supplément d'information, l’enquête pour des soupçons d’agressions sexuelles visant trois anciens éducateurs spécialisés de l'un Institut médico-éducatif (IME) de Voiron prend un nouveau tournant. Après huit ans d’enquête, le 4 juillet la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a ordonné la mise en examen de deux d'entre eux pour "agression sexuelle sur mineur de 15 ans" dans le cadre d'un supplément d’information, rapporte l’AFP.

Une dizaine d'enfants pourraient avoir été abusés

Pour mémoire, l’affaire remonte au mois d’avril 2015, lorsque l’un des trois éducateurs avec été placé en détention provisoire pour détention d'images pédopornographiques. Des signalements sur des suspicions d'agressions sexuelles avaient alors émergé, le nom du principal mis en cause étant déjà apparu, par le passé, dans deux affaires de viol sur mineur, selon Me Bertrand Sayn, l’avocat des parents.

Les soupçons d’agressions sexuelles concernent une dizaine d’enfants et s’étaleraient entre 2012 et 2015. Les trois éducateurs de l’IME mis en cause dans cette affaire ont depuis été renvoyés ou suspendus.