Baccalauréat : comment consulter les résultats dans l'Académie de Lyon ?

Il reste moins de 24 heures avant les résultats du baccalauréat pour les près de 30 000 bacheliers de l'Académie de Lyon. À partir de 10 heures, mardi 5 juillet, les résultats des candidats seront disponibles sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale.

Dernier suspens, dernière ligne droite et bientôt les vacances pour les près de 27 000 élèves de terminale à avoir passé le baccalauréat cette année dans l'Académie de Lyon. Ils sont très exactement 26 815 candidats à tenter de décrocher le précieux diplôme, billet d'entrée vers les études supérieures.

À l'échelle nationale, plus de la moitié (53,7 %) des 710 000 candidats ont présenté le bac général, qui se compose désormais d'un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves. Pour les autres, 26,2% ont passé un bac professionnel et 20% un bac technologique, détaille l'AFP.

Les résultats à partir de 10 heures

La date du mardi 5 juillet est notée au fer rouge sur les agendas des élèves de l'académie lyonnaise. C'est à partir de 10 heures, par affichage dans les établissements où les lycéens ont passé les épreuves ou bien sur le site du ministère de l'Éducation nationale que les candidats seront fixés.

Rattrapage, passable ou mention, la tension monte devant les lycées à moins de 24 heures des résultats. "J’ai un peu bégayé mais les profs étaient vraiment sympas, ils ont posé pleins de questions, j’étais au taquet", raconte Inès, 18 ans, au sujet de son grand oral. Élève en Terminale SES au lycée Saint Just (Lyon 5e), elle espère obtenir le précieux sésame pour filer en première année de Licence de droit à l'université Jean Moulin Lyon III.

Mardi matin, Inès prévoit de faire d'une pierre deux coups : "Je dois rendre mes livres au lycée alors j'irai voir les résultats en même temps". Et pour elle, pas question de faire durer le suspense: "Je suis stressée quand même, je vais y aller à la première heure", explique-t-elle.

Réforme du bac en 2019

Pour rappel, depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale). L'an dernier, au niveau national, près de 94% des candidats avaient décroché l'examen qui permet d'accéder aux études supérieures.

