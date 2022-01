SNCF à Lyon : la desserte de la gare de Vaise perturbée par un incident sur une voie

Plusieurs TER qui devaient effectuer leur terminus à la gare de Vaise à Lyon sont contraints de s’arrêter à la gare de Perrache, en raison d’un incident sur la voie dans le tunnel Saint-Irénée ce mercredi après-midi.

La circulation des TER entre les gares de Perrache et de Vaise connaît d’importantes perturbations ce mercredi après-midi. Le parcours d’au moins quatre trains, Bourg-en-Bresse — Lyon et Villefranche-sur-Saône — Lyon, est adapté en raison d’un incident dans le sens Perrache-Vaise "affectant la voie dans le tunnel Saint-Irénée et qui nécessite des travaux inopinés".

🔴 La circulation est perturbée entre Lyon Vaise et Lyon Perrache, à cause d'un incident affectant la voie dans le tunnel Saint-Irénée et qui nécessite des travaux inopinés. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) January 12, 2022

Le terminus de ces quatre trains a été modifié pour éviter un "embouteillage dans le tunnel" où certains trains continuent de circuler notamment à "contre sens", explique la compagnie ferroviaire, pour "limiter l’impact sur le trafic pendant les travaux".