Ski en Auvergne-Rhône-Alpes : 60 ans de plans montagne

De la construction des stations dans les années 1960 à la transition vers la montagne des quatre saisons, l’État godille.

La Cour des comptes avait relevé l’hiver dernier la générosité des pouvoirs publics envers les sociétés de remontées mécaniques pendant la période Covid. L’État leur aurait versé 30 millions d’euros de trop. La chambre régionale des comptes pointe, elle, régulièrement des stations vivant sous perfusion des collectivités locales avec parfois des subventions d’équilibre. L’économie du ski est, en France, intimement liée à la politique. En 1962, le Premier ministre Georges Pompidou lance les premiers plans neige pour développer le tourisme de montagne. En quinze ans, 150 000 lits seront ouverts et vingt stations sortiront de terre avec plus ou moins de réussite ; Les Arcs, Tignes, La Plagne ou Les Ménuires. Les grandes résidences en béton auront raison des plans neige que Valéry Giscard d’Estaing enterre à la fin des années 1970 et face à la montée en puissance de la cause environnementale. Les pouvoirs publics interviennent régulièrement au profit des acteurs de l’or blanc. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, avait réagencé, en 2015, le calendrier scolaire pour offrir une nouvelle fenêtre de ski lors des vacances de Pâques. Une initiative qui s’est concrétisée dans les stations par une fréquentation plus tardive. En 2021, le gouvernement a lancé un nouveau plan montagne dont le but est désormais d’enclencher une transition vers une économie des quatre saisons.