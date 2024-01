Trois jeunes de 20 ans arrêtés pour vols avec violences à Oullins et Lyon

Les faits se seraient produits le 3 janvier à Oullins puis à Lyon. L'une des victimes a été hospitalisée.

Deux victimes, deux lieux, mais le même groupe de trois jeunes en cause. Le 3 janvier dernier, vers 6h du matin, un jeune homme de 19 ans a été victime d'un vol avec violence dans le métro au niveau de Bellecour. Agressé par trois individus, la victime a alors rapidement prévenu les secours. Les trois suspects, tous âgés d'une vingtaine d'années, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une carte bancaire et un téléphone portable ne leur appartenant pas étaient retrouvés sur deux des individus.

Une deuxième victime plus tôt

En recherchant les propriétaires de ces objets qui manifestement avait été volés, les policiers ont alors découvert une seconde victime. Un homme d'une vingtaine d'années, agressé un peu plus tôt le 3 janvier à Oullins et qui avait dû être hospitalisé suite au vol avec violence. La victime a expliqué aux forces de l'ordre que les trois individus lui avaient volé son téléphone et sa carte bancaire après lui avoir donné plusieurs coups.

Auditionnés, les trois suspects ont reconnu partiellement les faits commis à Lyon, pourtant corroborés par la vidéo surveillance du métro, et ont nié les faits commis à Oullins. Ils seront présentés prochainement au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.