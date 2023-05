Six lauréats de la "Grande Fabrique de l'image" dans la région

Six studios et autres organismes de formation aux métiers du cinéma ont été sélectionnés pour prendre part à une initiative du ministère de la culture. Comme 68 autres organismes ils profiteront d'un plan d'investissement de 350 millions d'euros.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et le secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnell, ont dévoilé les 68 projets lauréats de l'appel à projets "La grande fabrique de l'image" de France 2030 lors du Festival de Cannes.

Dotée de 350 millions d'euros, cette initiative est mise en œuvre par le Secrétariat général pour l'investissement et opérée pour le compte de l'État par la Caisse des dépôts et le Centre national du cinéma. Son objectif est de positionner la France en tant que leader dans les domaines des tournages, de la production de films, séries et jeux vidéo, de la postproduction et de la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Six lauréats dans la région

Six studios et autres organismes de formation ont été sélectionnés pour participer à cette initiative dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Deux d'entre eux se trouvent à Lyon.