Les trois infos à retenir du samedi 20 mai à Lyon

Tensions à Rilleux-la-Pape, début de l'Open Parc 2023 et subventions pour le cinéma dans la région... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

De vives tensions ont éclaté vendredi 19 mai à Rilleux-la-Pape avec plusieurs incendies, l'Open Parc 2023 a démarré ce samedi avec plusieurs joueurs français à l'affiche et le ministère de la culture a nommé six studios et autres organismes de formations dans les métiers du cinéma pour un appel à projet. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

Tensions et incendies à Rilleux

Des tensions ont éclaté à Rilleux-la-Pape, entraînant des incendies dans le quartier. Deux véhicules ont été incendiés dans un parking, suivis de feux de poubelles et de dégradations d'abribus. Les pompiers sont rapidement intervenus avec un dispositif de sécurité. Les raisons de ces tensions ne sont pas encore connues.

Open Parc 2023, 6e édition

L'Open Parc de Lyon, tournoi de tennis sur terre battue, débute ce samedi et se déroulera jusqu'au 27 mai. Richard Gasquet et Gaël Monfils, en tête d'affiche, ainsi que d'autres joueurs français tenteront de remporter le titre. Aujourd'hui, huit matchs sont prévus, dont la participation de six joueurs français.

Cinéma : 6 lauréats dans la région pour un appel à projet

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et le secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnell, ont annoncé les 68 projets lauréats de l'appel à projets "La grande fabrique de l'image" de France 2030 lors du Festival de Cannes. Avec un investissement de 350 millions d'euros, cette initiative vise à positionner la France en tant que leader dans les domaines des tournages, de la production audiovisuelle, des jeux vidéo, de la postproduction et de la formation aux métiers du cinéma. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, six studios et organismes de formation ont été sélectionnés, dont deux sont situés à Lyon.

