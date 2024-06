Un rassemblement ce mercredi à Lyon après le viol d’une jeune fille juive à Courbevoie 

La Licra organise ce mercredi à 18h30 un rassemblement sur la place des Terreaux après le viol d’une fillette juive de 12 ans à Courbevoie.

C’est une affaire qui émeut autant qu’elle effraye. Le week-end dernier, une jeune fille de 12 ans s’est rendue au commissariat de Courbevoie, dans les Haut-de-Seine, pour porter plainte pour viol à caractère antisémite, rapportent nos confrères du Parisien. Hier, mardi 18 juin, deux garçons de 12 et 13 ans ont été mis en examen, a indiqué le parquet de Nanterre. Un troisième individu, un garçon de 13 ans, a quant à lui été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour agression sexuelle en réunion et violence à caractère antisémite, notamment.

La victime aurait été insultée de "sale Juive", rouée de coups de pieds et de gifles, avant d’être violée à plusieurs reprises par les deux garçons mis en examen. Face à ce drame, la Licra (ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) Auvergne-Rhône-Alpes organise ce mercredi à 18h30 un rassemblement en soutien de la jeune fille sur la place des Terreaux (1er arr.).

Lire aussi : Nouveau rassemblement contre l’extrême droite ce mercredi à Lyon