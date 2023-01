Sirha Lyon : la France en argent à la Coupe du monde de la pâtisserie

La France est arrivée à la 2e place de la coupe du monde de la pâtisserie, à l'occasion du Sirha Lyon ce samedi 21 janvier.

La France a frôlé de peu la médaille d'or, remportée par les Japonais. Le verdict est tombé ce samedi 21 janvier à 17h45 à l'occasion du Sirha Lyon (salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation) à Eurexpo. C'est l'équipe japonaise, représentée par Moe Takahashi (chocolat), Naritoshi Suzuka (sucre) et Yusaku Shibata (glace), qui a décroché la première place, devant le trio français composé de Georges Kousanas (chocolat), Jérémy Massing (sucre), et Jana Lai (glace). Les Italiens Jacopo Zorzi (chocolat), Alessandro Petito (sucre) et Martina Brachetti (glace) ont pris la 3e place du concours.

Avec ce titre, le Japon remporte sa 3e victoire dans le concours, depuis sa création en 1989. Le dernier sacre d'une équipe nippone remontait néanmoins à 2007. "L'attention au détail, la persévérance, l'engagement", sont autant de qualité retrouvées chez les pâtissiers japonais à en croire le président de la compétition et célèbre pâtissier-chocolatier français Pierre Hermé.

SIRHA Lyon // Cheyenne Gabrelle

Retour du trio gagnant - Japon - France - Italie

Un drôle de podium, puisque à la dernière édition, ces trois mêmes pays remportaient les trois premières places : l'Italie en première position, le Japon en seconde place et la France à la troisième place. La dernière victoire de l'équipe de France remonte à 2017. Grande habituée des podiums, elle est l'équipe qui a remporté le plus de médaille d'or - huit en tout - (1989, 1993, 1999, 2003, 2005, 2009, 2013, 2017), depuis la création du concours mondial. Le président de l’équipe française, Yann Brys, a exprimé sa déception après cette deuxième place. "Ce n’est pas le résultat qu’on souhaitait“, a-t-il reconnu : “c’est toujours difficile comme place, même si c’est une belle place”.

La France remporte la médaille d'argent à la coupe du monde de la pâtisserie au Sirha Lyon samedi 21 janvier @ Sirha

10 heures d'épreuve

Les 20 équipes internationales – chacune composée d’un chocolatier, d’un expert du sucre et d’un maître glacier – disposaient de 10 heures pour réaliser les 42 desserts de dégustation ainsi que trois pièces artistiques, avant de les présenter à un jury. La compétition, qui s'est répartie sur deux jours a couronné de succès la baleine chocolatée de l'équipe nippone.