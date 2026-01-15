Des armes découvertes lors d'une perquisition à Villeurbanne

Des armes ont été découvertes lors d'une perquisition menée à Villeurbanne.

Un contrôle mené à Villeurbanne lundi 12 janvier a mené à la découverte d'armes. Selon nos confrères du Progrès, des policiers du groupe de sécurité de proximité ont contrôlé un individu rue du 1er-Mars-1943, qui se trouvait en possession de produits stupéfiants.

Une perquisition de ce dernier a ensuite été effectuée à son domicile situé à Villeurbanne. Les forces de l'ordre y ont ainsi trouvé de la cocaïne, du cannabis, mais aussi près de 18 000 €, un fusil d'assaut, une arme de poing, plusieurs chargeurs et des cartouches de fusils et d'armes de poing.

Âgé de 27 ans, le suspect a été placé en garde à vue.