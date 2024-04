Le pari fou du Choeur Tempose ? Un concert de 350 choristes amateurs devant 3 000 personnes à Lyon organisé en neuf mois.

Une grossesse. C'est le temps que s'est donné l'association Tempose pour mettre sur pied une chorale de 350 chanteurs amateurs qui se produira devant 3 000 personnes. C'est la plus grande chorale de France qui pratique en France

Le spectacle "Happy Human Symphony" - les 29 et 30 juin prochains à l'Amphithéatre 3 000 - déroulera des chants gospel (mais pas que) découlant des negro spirituals, ces chants religieux que chantaient les esclaves noirs aux États-Unis.

L'effet Sister Act en France

La chorale a le vent en poupe en France. 65 000 sont déclarées soit plus de 3,5 millions de français choristes, ça y est quand même 5% de la population. Effet Sister Act, la comédie culte de 1992 ? Possible.

"Ce n'est pas The Voice ni un concours, c'est vraiment l'envie de partager des moments d'émotions et de chants, explique Zoélie Macaudière, fondatrice de Temlpose. On n'est pas forcément obligé d'être hyper sportif pour chanter et puis ça rassemble humainement, ça crée vraiment un lien tout de suite entre générations aussi."

Et Géraldine Jousni, coordinatrice culturelle de l'association Tempose, d'ajouter : "le chant, c'est extrêmement libérateur. Moi, bien souvent, je vois les choristes, ça peut arriver d'arriver un peu en mode pas terrible, terrible. Et puis, en fait, le chant, ça permet de transformer l'énergie et du coup, de repartir avec une impulsion positive."

La retranscription intégrale de l'entretien avec Zoélie Macaudière et Géraldine Jousni

Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui deux invitées, Zoélie Macaudière et Géraldine Jousni, fondatrice et coordinatrice culturelle de Tempose, la plus grande chorale de France, en tout cas en termes de répétition.

Alors 350 choristes amateurs, 9 musiciens, 10 danseurs, une chanteuse lyrique - qui a gagné le concours "Prodiges" sur France 2 (émission dédiée aux jeunes virtuoses de la musique classique, NdlR) -, et deux concerts à l'amphithéâtre de la salle 3 000, donc devant deux fois 3 000 personnes, c'est le pari un peu fou qui a été lancé par cette association, le Choeur Tempose. Zoélie, comment monte-t-on à un tel spectacle avec 350 choristes, je le répète, amateurs ?

Zoélie Macaudière : Ecoutez on est en sortie du Covid on a envie de faire un peu des choses folles se retrouver se rassembler humainement et en fait on a plein d'ambitions et puis on se dit 'tiens si on allait faire un joli spectacle à l'amphithéâtre 3000 avec des choristes amateurs".

350 choristes amateurs, 6-7 mois, comment on monte ça ?

Oui, en 9-10 mois sur l'année scolaire. En fait, en 10 répétitions, on les prépare voilà à avoir ce show là, on leur donne l'occasion d'être sur cette scène quand même mythique lyonnaise, et en fait on dépasse toutes les limites qu'il pourrait y avoir musicales, on range les choses accessibles à tout le monde, peu importe le niveau artistique de chacun, et juste humainement l'envie de partager de la joie et de la bonne humeur dans un répertoire gospel.

Dans un répertoire gospel, oui. Oui parce que effectivement, choristes amateurs, tout le monde chante sous sa douche, tout le monde siffle sous sa douche, mais entre la douche et puis une salle 3000, c'est à dire, il y a quoi comme profil finalement ?

Géraldine Jousni : Il y a des profils comme par exemple le mien, parce que je chantais sous ma douche ou dans la voiture, et puis effectivement, juste cette envie de chanter, et puis d'avoir cet effet vraiment de grand chœur, parce qu'on est porté en fait par le collectif. Il y a une vraie puissance qui arrive, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que peut-être qu'on vient dans le chœur parce qu'on a envie de chanter, et on y reste parce qu'il y a ce côté où on est tous ensemble, et à 350, on fait un show qui est juste waouh.

Oui parce que c'est une question qu'on peut se demander individuellement en disant, mais moi ma voix finalement n'est pas terrible, mais au final l'ensemble fait que par pupille, ténor, alto, basse, finalement ça marche bien.

Zoélie Macaudière : Oui c'est ça, et puis on se retrouve chacun avec son niveau, on s'apporte des choses, et puis je pense les gens progressent en venant chez nous parce qu'on est aussi beaucoup dans le corps, et chanter c'est aussi la mise en mouvement du corps, et du coup nous avec le gospel on fait beaucoup de chorégraphies, donc les gens se détendent et viennent vraiment lâcher prise, c'est pas The Voice et c'est pas un concours pour le coup, c'est vraiment l'envie de partager des moments d'émotions et de chants, mais on progresse aussi en venant chez nous.

Alors Tempose, c'est une association reconnue d'intérêt général, ça veut dire que vous pouvez délivrer des reçus fiscaux et permettre à des donateurs d'avoir des réductions d'impôts, c'est important, pourquoi je dis ça, c'est important, parce que finalement on parlait de monter un spectacle comme ça, mais il y a aussi l'aspect financier qui est quand même super important, alors racontez nous un peu le budget et comment ça fonctionne pour monter un tel projet.

Géraldine Jousni : Alors le budget est très important parce que, comme dans tout projet ,c'est le nerf de la guerre, a fortiori dans notre cas, puisque en fait c'est l'association qui auto-produit complètement le spectacle, donc tout l'investissement que ce soit l'Amphi 3000 qui a son prix, les musiciens qu'il faut payer, etc. Donc c'est vrai que toutes les aides et tous les soutiens et notamment financiers que l'on peut avoir, on est preneur quand surtout ça permet pour les personnes qui payent des impôts, si elles peuvent en effet profiter pour faire une déduction, l'intérêt général, le chant est une source de bien-être et du coup c'est assez logique.

C'est une très bonne transition parce que le chant c'est une source de bien-être, alors j'ai regardé un peu, il y a à peu près 65 000 chorales en France, c'est pas mal, 3,5 millions de français y participent, ça y est quand même 5% des français, comment vous expliquez l'engouement de chanter comme ça de ces chorales ?

Zoélie Macaudière : Je pense que c'est une activité relativement accessible parce que déjà c'est notre corps qui est mis à contribution, physiquement on n'est pas forcément obligé d'être hyper sportif pour chanter et puis ça rassemble humainement, ça crée vraiment un lien tout de suite entre générations aussi. Chez nous, on a des enfants, on a des seniors et c'est formidable de voir toute cette mixité en fait, tant sociale que humaine entre toutes ces personnes. Je pense que le chant, notamment avec les télécrochets, avec toutes les émissions télé ça a aidé et puis la musique, voilà, la musique traverse les époques fédères, plein de choses et du coup c'est formidable.

Et du coup vous faites aussi du team building, j'ai vu, en entreprise, alors j'ai vu qu'il y en avait deux, il y avait deux grosses entreprise, c'était Air France et Orange qui avait leur propre chorale. Est-ce que ça commence à prendre ou pas ?

Zoélie Macaudière : Oui, tout à fait, c'est aussi pour ça que j'ai eu cette démarche aussi auprès des entreprises, c'est que créer du lien, la cohésion d'équipe, le bien-être au travail peut aussi passer par du chant et donc moi j'anime effectivement des séminaires d'entreprises où lors des conventions on finit par chanter tous ensemble et en fait il suffit de mettre les gens debout, clapper des mains et en fait c'est formidable, ça crée des moments de joie et d'inertie collective qui sont chouettes.

Il y a peut-être une question quand même pour participer pour les téléspectateurs, est-ce qu'il y a des qualités requises pour faire partie de la chorale Tempose par exemple ?

Géraldine Jousni : Pour faire partie du quart Tempose, non, juste avoir envie de chanter. Juste avoir envie de sourire. Oui, et sourire, effectivement.

Ce qu'on dit c'est qu'il faut sourire quand on chante.

Zoélie Macaudière : Et oui, il faut avoir envie, même si on n'est pas dans notre vie, on traverse forcément des périodes plus compliquées, venir là ça doit être un espace de ressources et qui donne la pêche et qui donne un peu ce cercle vicieux du sourire et de l'énergie positive qu'on peut partager, notamment dans le gospel.

Géraldine Jousni : Le chant, c'est extrêmement libérateur. Moi, bien souvent, je vois les choristes, ça peut arriver d'arriver un peu en mode pas terrible, terrible. Et puis, en fait, le chant, ça permet de transformer l'énergie et du coup, de repartir avec une impulsion positive.

Choeur Tempose, c'est le 29 et 30 juin prochain à la salle 3 000. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de 6 Minutes Chrono. Merci à vous.