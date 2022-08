Sécheresse : le Rhône en proie aux feux de végétation

Alors que le département du Rhône est confronté à un grave épisode de sécheresse, plusieurs départs de feu ont été enregistrés dans la Métropole de Lyon et le département lundi 8 août. Environ 4 hectares sont partis en fumée.

En raison du sévère épisode de sécheresse, aggravé par la canicule, qui touche actuellement le département du Rhône, les pompiers sont en état d’alerte depuis plusieurs semaines, les conditions étant propices à des départs de feux de végétation. Lundi 8 août, au moins cinq feux ont été enregistrés dans le Rhône par les pompiers, dont un dans la Métropole de Lyon à Genay, qui a détruit 1 hectare, soit 10 000 m2, de végétation.

Au total, les quatre autres départs de feu recensés dans le département ont détruit 3 hectares, précisent le service de secours et d’incendie, qui dispose de 1 200 soldats du feu formés à al lutte contre les feux de forêt. Le sinistre le plus important est survenu le long de l’autoroute A6 lundi matin, aux abords de la commune de Taponas, au nord de Lyon. Une vingtaine de pompiers avait dû être mobilisée pour éteindre les flammes qui ont tout de même ravagé plus de 2 hectares.

Lire aussi : Dans le Rhône, le risque de feux de forêt croît sous l’effet du réchauffement climatique