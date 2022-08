34°c attendus à Lyon ce mardi avant un nouveau pic de canicule

Les températures remontent progressivement en ce début de semaine à Lyon après avoir accordé un peu de répit aux Lyonnais durant le week-end, avant un nouveau pic de canicule.

L’alerte canicule a été levée depuis seulement quelques jours dans le département du Rhône, mais déjà les températures augmentent, en amont d’un nouveau pic de canicule annoncé pour la fin de semaine. Ce mardi 9 août, le mercure devrait grimper jusqu’à atteindre la barre des 34°c aux environs de 17 heures.

Une nuit à plus de 20°c

Il fera chaud dès ce matin entre Rhône et Saône. Alors que 25°c sont déjà annoncés à 10 heures, la barre des 30°c devrait être franchie à 13 heures. Ce soir, les températures seront encore situées au-dessus des 30°c pendant la majeure partie de la soirée, avant une nuit qui s’annonce encore chaude avec des températures qui ne descendront pas en dessous des 20°c. À 1 heure du matin, il devrait encore faire 25°c, à 3 heures 22°c et enfin à 5 heures 20°c.

36°c jeudi et vendredi à Lyon

Ces températures sont les prémices d’un nouveau pic de canicule, attendu en fin de semaine et lié à la 3e vague de chaleur estivale que connaît la France en 2022. Jeudi et vendredi, jusqu’à 36°c sont annoncés à Lyon, avant l’arrivée de perturbations orageuses et d’averses ce week-end qui devraient de nouveau faire baisser les températures.