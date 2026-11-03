Sécheresse dans le Rhône : la préfecture allège certaines restrictions d’eau, l’axe Saône reste en crise

Après plusieurs mois de sécheresse, la préfecture du Rhône annonce un allègement des restrictions d’eau sur une partie du territoire. L’ouest du département et la Métropole de Lyon passent en alerte renforcée. L’axe Saône reste, lui, en situation de crise.

La situation s’améliore lentement dans le Rhône, mais la sécheresse reste préoccupante. Malgré le retour du froid, les précipitations restent insuffisantes pour remplir les réserves d’eau. Le printemps et l’été 2026 ont été marqués par plusieurs épisodes caniculaires et une sécheresse intense. Les fortes chaleurs se sont prolongées en octobre. Depuis l’arrivée de l'automne, le département a été très peu impacté par la pluie.

Pour autant, le préfet Étienne Guyot a décidé d’alléger certaines mesures de restriction liées à la sécheresse sur une partie du Rhône et de la Métropole de Lyon. Les cours d’eau de la moitié ouest du département sont désormais placés en alerte renforcée, tandis que ceux de l’Est lyonnais passent en alerte. La Saône est "sans amélioration notable à ce stade" et reste ainsi en crise. Cela comprend notamment le secteur de Villefranche-sur-Saône.

Selon la préfecture, les légères pluies du début de l’automne ont tout de même permis une réhumidification progressive des sols et une légère reprise de la recharge des nappes phréatiques. Les débits de la majorité des cours d’eau se sont également améliorés, même s’ils restent inférieurs aux niveaux habituels pour un mois de novembre.

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Des restrictions allégées de manière progressive

Sur les territoires toujours classés en crise, plusieurs usages de l’eau restent interdits. C’est le cas de l’arrosage des espaces verts et des équipements sportifs, du remplissage et de la remise à niveau des piscines privées, ainsi que du lavage des véhicules à domicile. L’arrosage des potagers domestiques est interdit entre 9h et 20h. Le lavage des façades, des toitures et des voiries à titre privé est lui aussi concerné par les restrictions. Les prélèvements dans les cours d’eau et les nappes d’accompagnement pour des usages domestiques sont interdits.

Dans les secteurs placés en alerte ou en alerte renforcée, les mesures sont moins strictes. L’arrosage des particuliers doit respecter des plages horaires destinées à limiter les pertes d’eau. L’irrigation agricole reste possible sous certaines conditions, avec des pratiques comme le goutte-à-goutte, et des limitations horaires ou des réductions de volumes. La préfecture rappelle que l’abreuvement des animaux domestiques et d’élevage reste autorisé, quel que soit le niveau de gravité de la sécheresse. L’utilisation d’eau provenant de citernes ou de bassins non alimentés par un cours d’eau demeure également possible.

Des agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés par les services de l’État pour faire respecter ces mesures. Les infractions peuvent être sanctionnées d'une amende pouvant atteindre 1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour une entreprise.

🟠 #Sécheresse | Les mesures de restrictions liées à la sécheresse sont allégées sur l’ensemble du département du Rhône à l’exception du territoire de l’axe Saône qui reste en situation de crise



➡️ La préservation de la ressource en eau relève d’une responsabilité collective. Le… pic.twitter.com/R0G53rkZUS — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 3, 2026

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