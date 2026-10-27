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Photo d’illustration. (Photo Hadrien Jame)

Les fortes chaleurs de l’été 2026 ont fragilisé les forêts du Rhône et du Beaujolais

  • par Corentin Lucas

    • Suite aux nombreux épisodes de canicule durant l’été 2026, les forêts du Beaujolais ont été fragilisées. Selon l’Office national des forêts (ONF), 10 500 m3 de bois devront être coupés dans l’ensemble du département du Rhône.

    Au début du mois de septembre, l’Office national des forêts (ONF) a constaté “d’importants dépérissements” dans les massifs forestiers du Rhône. Les arbres les plus touchés sont les douglas, tout comme les sapins et les chênes. Les secteurs les plus affectés sont les versants exposés au sud et au sud-ouest, situés à basse altitude. D’après les premières estimations, environ 10 500 m3 de bois devra être coupé. "Ce volume correspond à l’équivalent d’une année et demie de récolte classique", selon le Département du Rhône.

    Une "journée bois" organisée

    C’est dans ce contexte que le Département a organisé, mercredi 21 octobre, une "journée bois" pour sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur les forêts. Après une visite de la scierie Lachize, les élus départementaux se sont rendus dans la forêt communale de Thizy-les-Bourgs-Mardore, située dans le Beaujolais et impactée par les canicules, en présence de Marie-Pauline Tachon, responsable Loire-Rhône au Centre national de la propriété forestière (CNPF), et de Guillaume Beal, responsable Rhône à l’ONF.

    Au-delà de la gestion de ses forêts, le Département souhaite accompagner les professionnels de la filière bois. Il consacre chaque année 100 000 euros pour soutenir les investissements des entreprises de travaux forestiers, de sciage et de seconde transformation. À noter que cette année, plusieurs partenaires ont bénéficié de subventions départementales. 36 900 euros pour le Centre national de la propriété forestière, 54 000 euros pour FIBOIS69 et 20 000 euros pour les Maisons familiales rurales (MFR).

    Lire aussi : Rhône : 600 kilomètres de randonnées désormais disponibles sur 27 communes du Haut-Beaujolais

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