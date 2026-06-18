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Centrale solaire en ombrières sur le parking de Schneider Electric, à Eybens, en Isère. Image : GreenYellow

Schneider Electric : un virage solaire à 1,4 million d’euros en Isère

  • par Augustin Monin

    • Schneider Electric et GreenYellow ont inauguré une centrale photovoltaïque à Eybens ainsi que des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le site de Schneider Electric.

    Schneider Electric et GreenYellow ont inauguré, le 10 juin 2026, une centrale photovoltaïque à Eybens (Isère), ainsi que des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le site de Schneider Electric. Après un an de travaux, Schneider Electric, fabricant et distributeur de matériel électrique, a inauguré cette installation photovoltaïque sur son site isérois. Porté en partenariat avec le fournisseur d’économies d’énergie et de solutions solaires GreenYellow, le projet, d’un montant de 1,4 million d’euros, permet de couvrir 30 % de la consommation du laboratoire de Schneider Electric.

    Contacté, le standard de Schneider Electric n’a pas pu nous mettre en relation avec un interlocuteur du service commercial ou d’un autre service. Selon le site d’information mesinfos.fr, 6 500 m² d’ombrières photovoltaïques qui ont été installées sur le site du laboratoire de Schneider à Eybens. Le service commercial de GreenYellow a toutefois pu nous confirmer, comme l’indique mesinfos.fr, que les travaux ont duré un an, entre novembre 2024 et novembre 2025. L’inauguration officielle n’a eu lieu que le 10 juin 2026.

    Mais, dans le projet initial, les ombrières photovoltaïques devaient couvrir 9 600 m². La mairie d’Eybens a toutefois demandé une révision du projet, estimant que ces installations auraient des conséquences néfastes sur la préservation environnementale du parc des Ruires, labellisé refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Ni la mairie d’Eybens ni la LPO n’ont toutefois répondu à nos sollicitations pour confirmer cette information.

    Alors que les travaux des ombrières sont aujourd’hui terminés, le développement du site de Schneider à Eybens se poursuit. Dans les plans du groupe, le laboratoire pourrait connaître dans les prochaines années une extension significative de ses bâtiments.

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