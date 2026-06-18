Elcimaï a été choisi par le syndicat mixte Syane pour la construction d’un réseau de chaleur public au bois à Cranves-Sales.

Elcimaï (groupe français indépendant spécialiste en ingénierie numérique et constructeur de bâtiments industriels de qualité environnementale) a annoncé, le 25 mai 2026, sur son site, qu’elle « accompagne le syndicat mixte haut-savoyard Syane dans la construction d’un réseau de chaleur public. » Dans un contexte général de décarbonation, Pamphile Hiez, ingénieur de projets énergie chez Elcimaï depuis 2022, se félicite du fait que « les petites communes font aussi le choix de la décarbonation et de la souveraineté énergétique. »

Syane, établissement public des énergies et du numérique créé en 2001, qui apporte son expertise aux collectivités de Haute-Savoie, s’est tourné vers Elcimaï pour ce nouveau projet à Cranves-Sales, petite commune de 8 000 habitants, en raison de leur récente collaboration sur d’autres projets.

Employés d'Elcimaï creusant le sol (Photo d'Elcimaï)

Les installations compteront deux chaudières à bois, alimentées par une ressource locale, d’une puissance de 330 kW chacune, ainsi qu’une chaudière à gaz de 1 400 kW destinée à l’appoint et au secours, et un ballon d’hydroaccumulation de 20 m³. La chaufferie, dont les besoins en électricité seront couverts par des panneaux photovoltaïques installés sur sa toiture, et le réseau de chaleur, qui s’étendra sur 1,6 km et comptera 14 points de livraison, sont actuellement en construction. Leur mise en service est prévue pour l’automne prochain. Enfin, 90 % des bâtiments raccordés au réseau seront des bâtiments publics (mairie, église, écoles, collège, gymnase, logements collectifs, etc.).

L’investissement total s’élève à 4 millions d’euros, dont 1,3 millions d'euros de subventions accordées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.