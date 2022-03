L'apnéiste français qui vient de battre le record du monde de nage sous glace sera présent à Chamonix pour une démonstration... glaciale.

Le 8 mars dernier, à Wakefield au Canada, dans un lac gelé, le Français Arthur Guérin-Boëri a établi un nouveau record du monde en parcourant 105 mètres en apnée, sous une épaisse couche de glace et sans combinaison. 105 mètres en 2'27. Un record du monde de plus pour celui qui en détient déjà cinq.

Le Niçois sera présent samedi 19 mars (l'après-midi) et lundi 21 mars (en journée) au Lac Vert, à Chamonix. Le recordman connaît le coin pour s'être entrainé dans le lac très froid de Passy, à côté de Chamonix.

Au programme : une démonstration en public pour rendre compte de ce qu'est ce sport méconnu. Mise dans sa bulle pour préparer sa respiration ( qui peut durer jusqu'à quarante minutes) puis immersion sous glace.

Des sessions d'apprentissage à l'apnée

En plus de l'opportunité de rencontrer le recordman mondial d'apnée sous glace, les petits et les grands auront droit à des ateliers de préparation et de respiration à la plongée sous marine.

Pour rappel, Arthur Guérin-Boëri est triple champion du monde (2013, 2015 et 2016). Le Niçois a découvert ce sport en 2010 pendant ses études d'ingénieur en région parisienne. Depuis, il collectionne les médailles et les records du monde.

Un évenement à ne pas manquer. Respirez