Depuis cinq ans, Stéphane Gley est maître chien d’avalanche à Valloire. Accompagné de son berger allemand gris, Orion, il travaille à la prévention sur les pistes et raconte son métier avec passion.

Habillé d’une combinaison de ski jaune et noir, Stéphane Gley arrive accompagné de son chien, Orion, un berger allemand âgé de cinq ans. Stéphane Gley pose son casque et sa radio, à ses côtés, Orion ne bouge pas, il attend les consignes de son maître. À 40 ans, Stéphane Gley est maître chien d’avalanche depuis maintenant cinq ans et a toujours voulu travailler avec les canidés.

"Depuis mon enfance, j’aime les chiens"

Originaire de Lyon, Stéaphne Gley évoque son parcours et son métier qui a tout l’air d’être une passion. "Depuis mon enfance, j’aime les chiens et je veux travailler avec eux", explique-t-il avant d'ajouter, "au départ, j’étais fan des chiens de traîneau et je voulais devenir musher (ndlr : conducteur de traîneau tiré par un attelage de chiens) mais pour des questions d’organisation ça n’a pas été possible donc je me suis tourné vers le secourisme." Une impasse qui l'a poussé à devenir pisteur en 2012 à Valloire, avant de devenir pompier puis maître chien d'avalanche cinq ans plus tard. Aujourd’hui, il est seul à exercer cette profession sur le domaine de Valloire.

Depuis 2018 donc, ce maître chien et Orion sillonnent les différentes pistes de ski et s’efforcent de prévenir les potentiels dangers. Un travail pour lequel Orion est formé depuis l’âge de deux ans. "Faire de la prévention, c’est déclencher les potentielles avalanches sur le domaine skiable qui pourraient arriver jusque sur les pistes. Et si avant de déclencher une avalanche on a une incertitude concernant une présence humaine, on envoie un chien pour faire une levée de doute", explique Stéphane Gley alors qu’Orion s’installe sur ses genoux.

Une formation "ludique" pour les chiens d’avalanche

Une réelle complicité entre le chien et son maître saute immédiatement aux yeux lorsqu'on les observe. Et celle-ci est nécessaire, quasiment obligatoire, pour la formation du chien. En effet, Stéphane Gley entraine quotidiennement Orion et le travail doit être le plus ludique possible, comme un jeu. "C’est un vrai travail d’éducation, mais il faut qu’il soit ludique sinon le chien se lasse très vite. Les bergers allemands font partie de la race des loups qui a cette particularité de très vite se lasser lorsqu’ils n’arrivent pas à faire quelque chose", explique le maître chien. Tous les jours, Orion est donc entraîné pendant une demi-heure, puis il accompagne son maître autour du domaine skiable.

Stéphane Gley maître chien d'avalanche à Valloire et son chien Orion. Photo Clémence Margall

En moyenne, les chiens d’avalanche peuvent travailler pendant dix ans et sont notamment formés à tenir sur les skis de leur maître, à prendre les télécabines et bien sûr à pister les traces humaines pendant le travail de prévention ou après une avalanche.

Des rencontres avec le public bientôt organisées

La formation a des spécificités, tout comme la sélection des chiens. "Il faut que le chien possède plusieurs qualités. La première, c’est la pugnacité. Il faut que le chien continue sans relâche jusqu’à trouver. Mais il faut aussi que ce ne soit pas un chien bagarreur, qu’il soit surtout gentil et social", continue Stéphane Gley. Posé sur les genoux de son maître, Orion est surtout la mascotte de la station. "C’est sûr que dès que les enfants nous voient, ou lorsqu’ils voient Orion sur mes épaules, ils sont curieux et veulent le caresser."

Aux alentours de 10h30, Stéphane Gley reprend son casque, sa radio et chausse ses skis. Orion commence à s'agiter à ses côtés. Son maître le prend enfin par le collier et entame la descente de la piste de ski tandis que le chien se positionne entre ses jambes.

Pour continuer d’informer les vacanciers sur les risques et les solutions existantes, Stéphane Gley prévoit d’organiser des rencontres avec le grand public aux côtés d’Orion. L’objectif est bien sûr de faire de la prévention, mais également de faire découvrir le métier de maître chien d’avalanche.