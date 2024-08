Un loup aurait attaqué deux élevages voisins la semaine passée, tuant deux brebis et en blessant une troisième.

Deux élevages de Morey, en Saône-et-Loire, ont été victimes d'un prédateur la semaine dernière, selon Le JSL. Trois brebis ont en effet été attaquées dans la nuit du 1er au 2 août. Un loup ayant été aperçu dans les parages à plusieurs reprises ces derniers mois, les agriculteurs le suspectent.

Un même loup sévirait à Morey

Le village de Morey fait face à des attaques de loup répétées depuis un an. À l'échelle du département, près de 300 actes de prédation ont ainsi été recensés sur l'année 2023. Cette fois-ci, deux brebis ont été tuées et une autre blessée, qu'il a fallu euthanasier. Pour l'un des deux éleveurs concernés, il s'agit de la dixième attaque sur son domaine. Un véritable manque à gagner pour son élevage.

Face à la recrudescence de ces attaques, la Préfecture de Saône-et-Loire a mobilisé la louveterie fin 2023. De plus, le gouvernement a adapté son Plan Loup pour simplifier les tirs et permettre aux éleveurs d'intervenir par eux-mêmes. Une décision qui avait d'ailleurs inquiété les défenseurs de l'environnement. Mais un même loup sévirait sur la commune de Morey, blessé par un tir en décembre dernier et recherché depuis.

