Drôme : la filière viticole en difficulté, la préfecture apporte son soutien financier

Confrontée à une crise économique liée à l’évolution de la consommation et au dérèglement climatique, la filière viticole dans la Drôme est touchée de plein fouet. L’État continue d’apporter son soutien aux viticultrices et viticulteurs de la région.

" Notre filière viticole est notre fierté. L’État continuera d’apporter son soutien à la filière. Mes services restent très mobilisés et à l’écoute des agricultrices et agriculteurs en difficulté", affirme dans un communiqué de presse le préfet Thierry Devimeux. Face à la crise structurelle et multifactorielle subie par la filière viticole, à une évolution de la consommation, sur le marché domestique comme à l’export, mais aussi au dérèglement climatique qui touche de plein fouet certains bassins viticoles, l'État a débloqué un "fonds d'urgence".

En février dernier, la mise en œuvre de ce fonds en vue de soutenir les exploitations viticoles en difficulté, avait été fixée à 3 580 000 €. Le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté nationale a décidé d’allouer un montant complémentaire de 704 246,72 € à la filière viticole drômoise.

L'enveloppe portée à 4 284 246,72 €

La direction départementale des territoires de la Drôme a commencé les paiements cette semaine, et adresse en même temps une décision modificative aux viticultrices et viticulteurs, leur signifiant le montant total de l'aide attribuée.