Sandrine Rousseau au salon Primevère de Lyon : "après éco-terroristes, dérives sectaires"

La députée Sandrine Rousseau était au salon Primevère à Lyon. L'occasion de présenter son livre, parler féminisme, patriarcat et bien sûr, écologie.

La députée EELV Sandrine Rousseau était l'invitée du salon Primevère à Lyon où elle a présenté Par-delà l’androcène qu’elle a coécrit avec Adélaïde Bon et Sandrine Roudaut. Habituée des sorties polémiques, la députée a encore fait parler d'elle dernièrement en lançant : "lâchez nos utérus" à l'Assemblée Nationale. Là elle s'est rendue dans ce salon lyonnais pointé du doigt par des élus et la Miviludes pour des dérives sectaires et des pseudo-sciences.

Interrogée à la volée par Lyon Capitale à propos de ces éléments, Sandrine Rousseau se défend : "on nous a qualifiés d'éco-terroristes, maintenant de dérives sectaires..." Lors de sa conférence, elle revient sur la polémique et explique : "ces attaques, ce sont celles du monde d'avant, un monde qui a peur, qui se meurt."

Lire aussi : Dérives sectaires et pseudos-sciences, la Ville de Lyon promeut un salon "du n'importe quoi"

Dans cette même conférence, la députée prêche des convaincus. La salle s'exclame à chaque sortie, applaudi. Les rares à se montrer sceptiques sont balayés par la députée, sûre d'elle, rôdée à l'exercice. Sandrine Rousseau explique notamment qu'elle met sur le même plan féminisme, patriarcat et environnement. Elle appelle a "changer de schéma de pensée" et prône "la désobéissance, la révolte des gens qui veulent vivre."