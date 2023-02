À Lyon, ils éteignent les panneaux publicitaires "objectif zéro Watt"

Les militants éteignent et recouvrent un panneau publicitaire. @ Julien Barletta

Dans la nuit de samedi 18 février, des militants écologistes ont mené une action dans la Métropole pour éteindre des panneaux publicitaires.

C'est un mouvement national qui a été suivi par quatre associations écologistes lyonnaises. Nom de code : "rallumons les étoiles". Une petite trentaine de militants de Greenpeace, extinction rébellion, résistance à l'agression publicitaire et plein la vue étaient en action samedi 18 février vers 21h. Ils ont sillonné les rues de la métropole à la recherche de panneaux publicitaires à éteindre et recouvrir. L'objectif que ce sont fixé les associations c'est de ne tolérer aucun Watt pour la publicité en ville.

Le procédé est simple, les militants arrivent près d'un panneau, l'ouvrent avec une clef spéciale et coupe le courant qui alimente les leds et les rouleaux. Ensuite, ils recouvrent le panneau avec leur affiche : "laisser ce panneau allumé en pleine crise énergétique, c'est absurde." Une seule consigne est donnée, les militants ne s'attaquent qu'aux affichages publicitaires. Ils ne recouvrent pas les annonces "d'intérêt public." Durant la nuit, ils vont aussi éteindre des enseignes de magasins en veillant à ce que ces derniers ne soient pas ouverts.

@ Julien Barletta

L'affichage publicitaire "une grande source de nuisances"

Sur le territoire de la Métropole, les militants dénombrent pas moins de 2 300 panneaux d'affichage publicitaires. Un nombre qui cause, selon eux une perte considérable d'énergie et une grande pollution lumineuse. Ce soir là, les militants se sont répartis les tâches. Cinq groupes de 5 personnes, pour couvrir une large zone. Une personne ouvre le panneau et débranche l'alimentation, les autres collent l'affiche. Bien qu'aucune dégradation ne soit commise sur le matériel, les militants risquent une amende pour ces actions.

Anthony Geoffroy, porte-parole de plein la vue explique qu'ils sont "en bon contact avec la Métropole de Lyon, cette dernière négocie avec JC Decaux pour réduire les nuisances de ces panneaux." Ce dernier avoue a demi mot que les choses n'avancent pas aussi vite qu'il le souhaiterait et préfère donner la faute à l'Etat. "Un décret est passé pour interdire ces panneaux entre 1h et 6h du matin mais il ne sera appliqué qu'en juin prochain." Le porte-parole assure que de son côté, la Métropole compte faire appliquer le décret plus tôt.