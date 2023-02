Métropole de Lyon : le tuning à Mions, c'est fini

Vendredi 17 février, un rassemblement de plus de 300 véhicules avait perturbé la circulation à Mions. L'association organisatrice assure que cela ne se reproduira pas.

Le rassemblement clandestin s'est déroulé vendredi 17 février à la frontière entre Mions et Saint-Priest au niveau d'une station de lavage. Sur place, un témoin compte pas moins de 400 véhicules aux alentours de 21h30. La police municipale et la gendarmerie sont intervenues à la suite d'incivilités. Les passionnés d'automobile s'adonnaient à des accélérations et des dérapages dangereux. Une vingtaine de verbalisations ont été dressées. La circulation a fortement été perturbée en parallèle de ce rassemblement. Les lieux auraient été bloqués durant une bonne quarantaine de minutes.

L'association qui organise les rassemblements a assuré que la manifestation était encadrée mais que cette dernière a débordé, rapporte le Progrès. Selon la gendarmerie, entre 300 et 350 véhicules étaient sur place, selon la Ville 400. L'association en compte 500. Cette dernière assure que les agissements qui ont perturbé la circulation sont du fait de "fauteurs de troubles." La station de lavage aux alentours de laquelle s'est déroulé le rassemblement envisagerait de porter plainte.

